Microsoft prepara novo comando transparente para celebrar os 20 anos da Xbox

A Microsoft está a celebrar o 20º aniversário do Xbox com alguns acessórios novos e transparentes, incluindo um comando sem fios e um headset para jogos com fio.

Os novos produtos serão lançados a 15 de novembro e as pré-encomendas já estão disponíveis.

Será no dia 15 de novembro que a Xbox celebra o seu 20º aniversário. Assim, para assinalar a data, já é possível encontrar algumas ações de comemoração pelo site da Microsoft.

Dois dos produtos já anunciados são um comando sem fios e uns auscultadores, cuja característica se prende com o design transparente que faz vislumbrar parte do seu interior.

Xbox celebra 20 anos com novos acessórios

O comando desenhado para esta edição especial de 20 anos surge na cor preta, um clássico, mas com pormenores em verde, nos punhos, e em preto translúcido. A ideia é trazer a este comando a inspiração da antiga consola verde translúcida e do respetivo comando, lançado no início da marca.

Relativamente às funcionalidades, são as mesmas dos comandos já lançados anteriormente para as consolas Serie S e X com Bluetooth para poder ser ligado a dispositivos móveis e computadores.

O comando já está disponível no site para pré-reserva por 64,99 €.

Os headset preparados para este aniversário partem do mesmo conceito para o design, com a ponta do microfone em verde, bem como as inscrições de L e R dentro dos auscultadores. Os botões são em preto translúcido em toda a lateral.

Têm suporte para tecnologias de som espacial e pode ser ligados diretamente ao comando sem fios da Xbox, ou a qualquer outro dispositivo com porta de ligação de 3,5mm. O preço indicado no site é de 64,99 €.