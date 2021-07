Leak mostra possível desempenho do Intel Core i9-12900K. A AMD que se cuide!

Se julgava que a Intel tinha esmorecido e ficado para trás na corrida tecnológica, não podia estar mais enganado. As notícias mostram que a gigante de Santa Clara está mais forte do que nunca. E não podia ser doutra maneira face à concorrência com que se depara.

Para reforçar isso mesmo, novos dados revelaram aquele que será o desempenho do novo processador Intel Core i9-12900K, o topo de gama da série Alder Lake-S. E parece que a rival AMD tem motivos para se preocupar.

Intel Core i9-12900K terá desempenho superior ao AMD Ryzen 9 5950X

Recentemente foram reveladas aquelas que podem ser as especificações da próxima grande aposta da Intel no segmento dos processadores para desktop. Segundo as informações, o CPU topo de gama Intel Core i9-12900K, da linha Alder Lake-S, contará com um design híbrido com 8 núcleos de alto desempenho (Golden Cove) e mais 8 núcleos de alta eficiência energética (Gracemont). Somam-se assim 16 núcleos com 24 threads de processamento.

Os detalhes foram divulgados no fórum NGA.cn e mostram também que este CPU terá um clock base de 3,9 GHz e um clock boost de 5,3 GHz.

Através da publicação é também possível obter alguns dados sobre outros modelos da linha de 12º geração de processadores Intel. Em específico é mencionado que o 12700K trará uma configuração de 8 núcleos + 4 núcleos e o 12600K de 6 núcleos + 4 núcleos.

Para além disso é ainda referido o resultado de benchmark obtido no teste multi-core Cinebench R20. Portanto, o Core i9-12900K apresenta 9.300+; o Core i9-12900K obteve 11.300+; o resultado do Core i7-12700K é de 9.500+; e o do Core i5-12600K atinge os 7.400+. Desta forma, com uma pontuação acima dos 11.000 pontos, o Intel Core i9-12900K supera o rival Ryzen 9 5950X de 15 núcleos da AMD, uma vez que este obteve 10.400 pontos.

Espera-se que a Intel lance a 12º geração de CPUs para desktop no quatro trimestre de 2021, sendo que o anúncio é aguardado entre julho e setembro. Os novos processadores serão os primeiros da marca baseados no processo SuperFin Enhanced de 10nm e também a suportar memórias DDR5 e DDR4.

Leia também: