Evento Intel Accelerated realiza-se a 26 de julho e será apresentado pelo CEO

A Intel é das marcas tecnológicas mais antigas e reconhecidas em todo o mundo. E mesmo com uma concorrência cada vez mais feroz, a fabricante norte-americana não se deixa intimidar e mantém o foco no seu trabalho para trazer aos consumidores os melhores e mais inovadores equipamentos.

Sabemos agora que o evento Intel Accelerated vai acontecer no próximo dia 26 de julho. A apresentação ficará a cargo do CEO Pat Gelsinger e esta será a oportunidade de conhecermos melhor a nova estratégia IDM 2.0 e o roadmap da empresa.

Intel Accelerated acontece a 26 de julho

A Intel anunciou que o seu evento Intel Accelerated vai ter lugar no dia 26 de julho, pelas 14h00 PDT, (22h00 na hora de Lisboa).

De acordo com o comunicado da empresa, a apresentação do evento ficará a cargo do CEO Pat Gelsinger e da vice-presidente sénior e diretora geral de Desenvolvimento Tecnológico Ann Kelleher. Ambos vão então apresentar um webcast com mais informações acerca da nova estratégia da empresa IDM 2.0 e roadmap no que respeita aos novos avanços no processo e embalagem de semicondutores.

A nova estratégia da Intel designada IDM 2.0, ou Integrated Device Manufacturing, tem como objetivo expandir o seu fabrico de chips. Por conseguinte irá ajudar a marca a competir com outras fabricantes que lideram neste segmento, como é o caso da taiwanesa TSMC.

Segundo as informações anteriormente reveladas, a intenção da Intel é fabricar silícios para responder aos seus pedidos, mas também para satisfazer pedidos de outras empresas. No fundo é uma estratégia semelhante à praticada atualmente pela Samsung.

Em suma, a fabricante norte-americana terá assim mais oportunidades de fabricar chips para empresas como a AMD e a Nvidia.

Curiosamente, este anúncio surge depois de ter sido revelado que a Intel e a Apple seriam as primeiras a usar os chips de 3nm da TSMC. Neste sentido, a empresa de Gelsinger está empenhada em recuperar a participação de mercado que está nas mãos da AMD e Nvidia no que respeita a processadores.

Caso queira assistir à apresentação, pode fazê-lo através da Newsroom da Intel, aqui.

