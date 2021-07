Intel terá pedido 100 mil milhões de dólares para construir fábricas na Europa

A intenção da Intel em construir fábricas na Europa já não é novidade. O objetivo é assim expandir a sua capacidade de produção de chips também pelo velho continente.

Segundo as mais recentes informações, a fabricante norte-americana terá solicitado um investimento de cerca de 100.000 milhões de dólares para construir estas instalações industriais na Europa.

De acordo com o Financial Times, Pat Gelsinger, CEO da Intel, reuniu-se com várias personalidades importantes da União Europeia, como por exemplo o presidente da França e o primeiro-ministro da Itália.

O objetivo desta reunião será então a preparação para a expansão na Europa das fábricas da Intel. No entanto, para que isso seja possível, a empresa necessita de ajuda financeira para esse enorme investimento. E essa ajuda poderá então vir destas figuras de estado europeias. Esta foi também uma estratégia adotada pelos EUA para a construção de pelo menos 6 fábricas da taiwanesa TSMC no país.

Intel terá solicitado 100 mil milhões de dólares para fábricas

Segundo as informações, o plano inicial da Intel era conseguir um investimento de 20 mil milhões de dólares. Esse montante seria distribuído entre vários países da União Europeia, como a França, Alemanha, Itália, Bélgica e Holanda. No entanto, tudo indica que Gelsinger terá solicitado 100 mil milhões de dólares.

E embora esse valor possa parecer exagerado, deixa de o ser se pensarmos que este montante seria dividido pelos países acima mencionados por um período de 10 anos. Ou seja, o investimento imediato não iria ultrapassar 20 a 30 mil milhões de dólares. Mas ainda não se sabe se a UE é capaz de desembolsar valores tão elevados.

Para já, a empresa pretende construir pelo menos duas fábricas de última geração, com instalações espalhadas por vários países. Mas, de acordo com os detalhes revelados, se a fábrica principal for construída em França, as instalações de verificação e teste, assim com Pesquisa e Desenvolvimento, podem ficar localizadas em Itália.

Atualmente, a fábrica principal da Intel localiza-se na Irlanda, mas a intenção da marca é expandir as instalações para a produção de chips de 7nm. Esta alteração poderá representar um investimento a rondar os 7 mil milhões de dólares nos próximos anos.