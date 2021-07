Mais do que um simples repositório de ficheiros, o Drive da Google é a solução Cloud que muitos optam para manter as suas máquinas sincronizadas entre si. Este serviço estende-se por várias plataformas, desde os smartphones até ao PC.

Com uma ferramenta de sincronização útil, mas que precisava de atualizações, a Google resolveu renovar esta sua proposta. Assim, tem agora uma novidade que vai garantir que tem os ficheiros do Drive sincronizados com o seu PC ou Mac.

Drive da Google associado ao desktop

Ao longo dos anos a Google tem melhorado o seu serviço Cloud, o Drive. Para além de ser um serviço acessível pela Internet, integrou-se também no Android como um elemento natural e que todos usam, muitas vezes sem darem por isso.

Claro que a Google levou esta sua proposta mais longe e tem também uma integração com o desktop, onde sincroniza ficheiros com o Windows ou o macOS. Esta união permite que o utilizador tenha os seus ficheiros sempre disponíveis em qualquer lado, mesmo que seja apenas no browser.

Nova ferramenta para sincronizar o PC

É precisamente esta versão dedicada ao desktop que está agora a receber uma novidade. A Google resolveu renova esta proposta e criar uma ferramenta nova. Assim, vai integrar no novo Drive para desktop o melhor do Backup and Sync e do Drive File Stream.

A Google foi mais longe e deu a esta proposta algumas novidades importantes. Assim, passa a poder ser integrar também a sincronização com o Google Photos, bem como sincronizar dispositivos externos e sincronizar ficheiros para estarem sempre disponíveis para acesso rápido.

Mudança que vai ser obrigatória para todos

Claro que podem também sincronizar pastas locais que podem ser escolhidas, desde o desktop até aos documentos. A Google garante que esta nova versão tem integração com o Outlook da Microsoft e com o agendamento do Meet. Podem ainda ver quem está a editar ficheiros do Office.

Com o Backup and Sync a deixar de funcionar a 1 de outubro, os utilizadores têm de começar a mudança para esta nova versão em breve. Esta deverá ser transparente, bastando instalar a nova proposta da Google para o Drive. Esta é uma mudança importante para dar a este serviço, que se remova agora para dar ao Windows e ao Mac ainda mais funcionalidades.