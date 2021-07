O Espaço tem sido uma das áreas onde mais se tem investido e onde as proezas mostram a genialidade de alguns. A mais recente foi mesmo a viagem que a Virgin Galactic e Richard Branson realizou no passado fim de semana.

Sendo cada vez mais comum estas viagens, fruto do que a SpaceX, a Virgin Galactic e, em breve, a Blue Origin têm conseguido. Com a porta do Espaço aberta, foi agora a vez de outro milionário confirmar a sua viagem. Falamos de Elon Musk, que já tem garantida a sua viagem ao espaço pela Virgin Galactic.

Sendo concorrentes diretos no que toca às viagens ao Espaço, seria de esperar que Elon Musk e Richard Branson tivessem uma postura igual no dia a dia. A verdade não podia estar mais longe e estes dois aventureiros dos tempos modernos são muito próximos.

A sua relação é de tal forma grande que o homem forte da SpaceX já conseguiu garantir a sua viagem na Virgin Galactic de Richard Branson. Não foi o próprio Elon Musk que o revelou, mas sim a empresa do magnata inglês, numa declaração após o seu feito.

Richard Branson revelou horas antes que considerava Elon Musk o seu amigo e que esperava que este viajasse em breve com a Virgin Galactic. A empresa vendem os bilhetes para estas viagens de alguns minutos na fronteira com o Espaço, a 85 km de altitude a 250 mil dólares, o que rendeu 80 milhões.

Apesar de ter garantido já o seu lugar na SpaceShipTwo, conhecida também como V.S.S. Unity, é ainda cedo para saber quando é que Elon Musk irá realizar a sua viagem. A fila é longa e a empresa de Richard Branson terá certamente muitos outros milionários à frente do homem forte da SpaceX.

Será curioso ver como irá reagir Jeff Bezos a esta viagem e a esta aproximação. O homem forte da Amazon e da Blue Origin não considera esta viagem como uma verdadeira abordagem ao espaço, dado que ficou abaixo da linha de Kármán.

A viagem do foguetão New Shepard, da Blue Origin, acontecerá já no próximo dia 20 de julho, com a meta a ser os 100 km de altitude. Também essa data deverá ser um marco na nova corrida ao Espaço, agora feita por empresas privadas. Será que Elon Musk também terá viagem marcada aqui para breve?