Estas são as 10 consolas de videojogos mais vendidas em todo o mundo

O mercado dos jogos eletrónicos nunca passa de moda e está constantemente a ser munido de novos lançamentos e equipamentos, o que estimula a curiosidade dos consumidores.

Hoje trazemos uma curiosidade e revelamos quais são, afinal, as 10 consolas de videojogos mais vendidas em todo o mundo até ao momento.

A primeira consola designava-se Magnovax Odyssey e nasceu em 1972 pelas mãos do engenheiro alemão Ralph Baer. Mas quase 50 anos depois, este é um mercado que evoluiu bastante, quer ao nível de hardware como também da qualidade gráfica dos jogos, entre outros aspetos.

Atualmente, as consolas mais populares são a PlayStation 5, as Xbos Series X e S e a Nintendo Switch. No entanto, devido à escassez de chips, a venda destes produtos não conseguiu chegar aos valores que chegariam numa época sem pandemia. Ainda assim, já se tornaram populares logo depois do seu lançamento. Mas será que são estas as mais vendidas de sempre? Para responder a essa questão, o site Canaltech determinou as 10 consolas mais vendidas em todo o mundo até ao mês de setembro de 2021.

TOP 10: as consolas de videojogos mais vendidas em todo o mundo

10 - Game Boy Advance

Esta consola foi lançada em 2001 pelas mãos da Nintendo e já trazia várias inovações em relação aos modelos anteriores. Conta com um ecrã LCD com retroiluminação, jogos 2D e de 32 bits.

A GBA deixou de ter jogos em 2008 e está comumente associada a títulos como Pokémon FireRed e LeafGreen, Ruby, Sapphire e Emerald, Super Mario Advance, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Metroid Fusion, Dragon Ball Z: The Legacy of Goku, entre outros.

A Game Boy Advance vendeu já 81,51 milhões de unidades.

9 - Xbox 360

O modelo original da Xbox 360 chegou ao mercado em 2005, a versão Slim chegou em 2010 e a Xbox 360 E apareceu em 2013. Foi uma das consolas com o maior sucesso da Microsoft e tornou populares jogos como Halo, Gears of War, Forza e jogos de Kinect.

A Xbox 360 já conta com 85,8 milhões de unidades vendidas.

8 - PlayStation 3 (PS3)

O modelo original da PS3 chegou no ano de 2006, a variante Slim foi lançada em 2009 e a Super Slim apareceu em 2012. A consola foi um importante equipamento da Sony e ajudou a popularizar jogos como The Last of Us, God of War 3, Uncharted, Gran Turismo e inFamous.

A PlayStation 3 já vendeu 87,41 milhões de unidades.

7 - Nintendo Switch

A consola híbrida da Nintendo foi revelada há 5 anos, a 20 de outubro de 2016 e lançada oficialmente a 3 de março de 2017. Usa os comandos Joy-Con, o que incentiva os movimentos dos jogadores. Com esta consola, estrearam jogos como The Legend of Zelda: Breath of The Wild e Animal Crossing: New Horizons.

Recentemente, a empresa lançou nos EUA a sua versão com ecrã OLED que deverá chegar em breve a outros mercados.

Até ao momento, a Nintendo Switch já vendeu 89,04 milhões de unidades.

6 - Wii

Esta consola foi lançada em 2006 juntamente com o seu comando Wii Remote e trouxe uma nova e diferente abordagem ao mundo dos videojogos. Ficarem sentados tinha deixado de ser a única opção dos jogadores, que podiam agora divertir-se em movimento através de jogos muito mais dinâmicos.

Com esta consola, os jogadores puderam simular várias atividades, como ténis, boxe, pesca, etc.

A Wii já conta com 101,64 milhões de unidades vendidas.

5 - PlayStation (PS1)

A primeira consola da Sony chegou a 3 de dezembro de 1994 ao Japão e a 29 de setembro de 1995 à Europa. Foi palco para vários jogos clássicos, como Final Fantasy, Gran Turismo, Tomb Raider, Tony Hawk's Pro Skater e Crash Bandicoot.

Com a PS1, os jogadores podem ainda reproduzir CDs de música, havendo ainda uma versão com LCD para que pudessem ser vistos DVDs.

A PlayStation original já vendeu 102,5 milhões unidades.

4 - PlayStation 4 (PS4)

A consola da quarta geração da Sony foi lançada em 2013 e em setembro de 2016 surgiu a versão Slim e a versão Pro, esta última com melhores gráficos e compatível com a resolução 4K.

Com este equipamento, os jogadores tinham à disposição títulos como Last of Us Part II, God of War, Marvel's Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Ghost of Tsushima e Death Stranding.

A PlayStation 4 vendeu 116,44 milhões de unidades.

3 - Game Boy

A popular consola portátil da Nintendo foi lançada no Japão a 21 de abril de 1989, tendo chegado à Europa a 28 de setembro de 1990. Conta com o seu visual clássico, onde o ecrã verde deu palco a jogos como Pokémon Red e Blue, Gold e Silver, Tetris, Super Mario Land, Donkey Kong Land e Kirby's Dream Land.

Já em 1998, apareceu o Game Boy Color que, como o nome indica, já exibia cores.

Já foram vendidas 118,69 milhões de exemplares desta consola.

2 - Nintendo DS

A Nintendo DS foi lançada em 2004 e é uma das mais populares consolas do mundo. Conta com um design que abre e fecha, e dois ecrãs em que o inferior é sensível ao toque. Jogos como New Super Mario Bros., Mario Kart DS, Pokémon Diamond e Pearl, Black e White, HeartGold e SoulSilver, The Legend of Zelda: Phantom Hourglass aproveitaram todo o potencial do conceito da consola.

Já em 2011 chegou a versão aprimorada Nintendo 3DS, capaz de produzir imagens em três dimensões sem a necessidade de óculos especiais para o efeito.

Esta consola já vendeu 154,9 milhões de unidades.

1 - PlayStation 2 (PS2)

E descobrimos finalmente qual é a consola mais vendida do mundo. A PlayStation 2 foi lançada a 4 de março de 2000 no Japão e a 24 de novembro desse ano à Europa.

Foi devido à PS2 que jogos como God of War, GTA San Andreas e Vice City, Guitar Hero, Resident Evil 4, Need For Speed, Winning Eleven/PES, Metal Gear, Kingdom Hearts se tornaram mais populares.

A PlayStation 2 já vendeu 157,68 milhões de unidades.

Teve ou tem alguma destas consolas? Para si, qual é a melhor?