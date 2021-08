Nintendo Switch já vendeu mais de 89 milhões de consolas

O mercado dos videojogos está recheado de ofertas ao nível do hardware. Claro que há marcas de consolas que se destacam, como a Xbox e a PlayStation, mas não é por isso que se tornam nos equipamentos mais apetecidos pelos jogadores.

A Nintendo Switch é, desde já há muito tempo, uma das consola mais populares de sempre. E segundo os dados mais recentes, o equipamento de videojogos japonês já vendeu mais de 89 milhões de unidades.

A pandemia da COVID-19 provocou um forte impacto no setor industrial. Uma das mais graves consequências foi, e ainda está a ser, a escassez de componentes, a qual já levou a que se adiassem vários lançamentos de produtos e tem deixado despidas as prateleiras das lojas destinadas aos equipamentos tecnológicos.

O segmento dos videojogos foi um dos grandes prejudicados. Mas, mesmo perante este cenário, há ainda algumas marcas que conseguem bater recordes de vendas incríveis.

Nintendo Switch já vendeu mais de 89 milhões de unidades

A Nintendo confirmou recentemente que a Switch conseguiu vender mais de 89 milhões de unidades desde o seu lançamento. De acordo com os dados apresentados pela empresa japonesa, a consola totaliza 89,04 milhões de unidades vendidas, mas espera-se que esta quantidade ainda aumente mais, especialmente à medida que a escassez de chips diminui.

A Nintendo Switch já foi lançada em 2017, mas continua a ser uma das consolas mais vendidas. Tem várias particularidades interessantes, como o facto de poder ser ligada tanto a uma televisão, como ser jogada em modo portátil. Uma das grandes vantagens é que o equipamento continua a ter vários jogos recentes e de peso compatíveis.

Para além disso, em outubro chegará um modelo da Switch com ecrã OLED, o que certamente será mais um ponto a favor para a consola.

No final do trimestre que terminou a 30 de junho, a Switch conseguiu vender 4,45 milhões de unidades. A Nintendo revelou também os seus jogos mais vendidos que são Mario Kart 8 Deluxe, com 37,08 milhões de unidades, seguido por Animal Crossing: New Horizons, com 33,89 milhões e Super Smash Bros. Ultimate, com 24,77 milhões.