Análise: Blackview A100, uma opção acertada por menos de 200 €

A escolha de um smartphone com um preço a rondar os 200 € não é simples. Existem muitas opções, sendo que muitas delas têm especificações e um desempenho abaixo do esperado. O smartphone Blackview A100 surge, no entanto, como uma opção equilibrada dentro desta gama, que tivemos a oportunidade de testar nas últimas semanas.

Venha conhecer todos os pormenores do Blackview A100.

Especificações gerais do Blackview A100

O Blackview A100 é uma proposta da marca acabada de ser anunciada. Trata-se de um smartphone de gama média/baixa equipado com Android 11, com uma interface simples e apenas com as apps Google instaladas e mais algumas funcionalidades úteis.

Tem um ecrã de 6,67" com tecnologia IPS e com resolução de 1080 x 2400 píxeis. Neste ecrã temos margens vincadas, mas sem ser em demasia e temos uma câmara a perfurar o ecrã ao centro, junto à margem superior.

O processador que integra é um MediaTek Helio P70 (MT6771T) octa-core e com uma GPU Arm Mali-G72. Vem com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Não existe mais nenhuma opção, no entanto, permite expandir o armazenamento através de cartão microSD até 128 GB.

Ao nível de câmaras é possível contar com uma configuração tripla na traseira, sendo a principal de 12 MP e a ultra grande angular de 8 MP. A terceira câmara serve como auxílio às fotos com efeito desfocado. A câmara frontal é de 8MP. No máximo, permitem gravação a 1080p.

A bateria tem uma capacidade de 4680 mAh e permite carregamento a uma potência máxima de 18W. A ligação para carregamento é USB Tipo-C, sendo também a disponível para transferência de dados e ligação a sistemas de som com fios.

Adicionalmente, destaca-se o sensor de impressões digitais na lateral, a existência de NFC, Rádio FM, sistema de geolocalização (GPS, GLONASS, Beidou e Galileo), Wi-Fi ac e Bluetooth 4.2. De referir que o smartphone é dual-SIM LTE (híbrido, ou seja, um dos slots poderá ser usado para o cartão microSD).

Tal como já foi referido o preço deste smartphone situa-se na casa dos 200 €, mais concretamente 189,99 €, e é enviado a partir de Portugal, já com os impostos incluídos. Está disponível nas cores verde, cinza, azul e rosa, todos eles com um ligeiro brilho.

Na caixa

Smartphone Blackview A100 (com película de ecrã aplicada)

Capa protetora em silicone transparente com a inscrição ONLY THE BRAVE

Clip para abrir slot de cartões

Manual de instruções rápidas

Cabo USB/USB Tipo-C

Adaptador de corrente

Construção e design

O Blackview A100 apresenta-se com uma estrutura metálica, com a capa traseira em plástico e a frente revestida a vidro. De notar que a Blackview já aplica uma película protetora no ecrã.

Começando pela traseira temos um acabamento brilhante aplicado a qualquer uma das cores disponíveis. Na extensão da lateral direita está inscrita a frase ONLY THE BRAVE e Blackview, na mesma cor, mas sem o brilho. No canto superior esquerdo está posicionado o módulo das três câmaras, sendo que a do meio é a principal e a de cima a ultra grande angular. Há ainda um pequeno LED para flash e lanterna.

Na frente o altifalante está posicionado de uma forma bastante discreta acima do ecrã e, logo abaixo, encontra-se a câmara frontal num sistema tipo "Infinity-O", ainda que este conceito seja importando da Samsung, não deixa de ser a câmara a perfurar o ecrã. As margens não são tão reduzidas quanto os modelos de topo que mais atraem ao olhar dos utilizadores. No entanto, não são exageradas, havendo uma boa harmonia entre a proporção do smartphone e do ecrã.

A moldura lateral em metal é também pintada a azul (ou à cor escolhida para a traseira) e vem com o slot de cartões na lateral esquerda. Na direita tem os botões de volume e o botão de ligar/desligar onde também está posicionado o sensor de impressões digitais. Em cima tem apenas um microfone. Em baixo está colocado um altifalante, porta USB Tipo-C e outro microfone.

O smartphone Blackview A100 pesa 195g e tem uma dimensão de 166,3 x 77,6 x 8,8 mm. Sendo um smartphone de grandes dimensões poderá ser necessário algum tempo de habituação, mas tem termos de peso acaba por ser bastante leve e ergonómico.

O desempenho do Blackview A100

Em termos de desempenho, o Blackview A100 comporta-se dentro daquilo que é esperado para a gama. É um smartphone ideal para a maioria dos utilizadores que necessita de aceder à internet para pesquisas, acede a redes sociais, faz gestão do e-mail, lê notícias, partilha conteúdos com amigos e até que quer ver algumas séries.

Para edição de fotos nas apps mais populares e até de vídeo, o smartphone também se apresenta eficiente, e o mesmo para edição de documentos.

Em jogos menos exigentes do ponto de vista gráfico também não há grande coisa a apontar. No entanto, nos outros mais exigentes já é notório alguma perda de desempenho. O que acaba por ser surpreender é o facto de não aquecer muito durante a execução das várias tarefas.

Para os que gostam de números de benchmark, na mais recente versão do Antutu, foi capaz de atingir os 220031 pontos, um valor conivente com a gama onde se insere.

O consumo de bateria é feio de uma forma também ela equilibrada. Nos nossos testes conseguimos chegar quase sempre aos dois dias de utilização completos, e nos dias de testes mais intensivos cumpriu com um dia exigido, colocando à carga durante a noite ainda com 20 a 15% de carga. Tudo isto sem utilizar qualquer modo de poupança.

As câmaras

O smartphone conta com um módulo de três câmaras na traseira. A câmara principal é de 12 MP com abertura f/2.2. A câmara ultra grande angular tem um sensor de 8 MP com abertura também f/2.2 (o fabricante anuncia estas especificações com alguma imprecisão). A última câmara será apenas de auxílio para captação de fotos com efeito desfocado.

A câmara frontal é de 8 MP com abertura f/2.2. Ambas permitem gravação de vídeo a 1080p e 720p.

A app câmara é muito simples e tem como principais modos de captura a foto em modo normal, vídeo, night, beauty, portrait, portrait color, mono e pro. Vale a pena destacar que o modo portrait color deixa apenas a pessoa detetada na foto a cores, tornando tudo à volta a preto e branco; no modo pro é possível ajustar o equilíbrio de brancos, ISO, exposição, distância de foco e a velocidade do obturador. Na app é ainda possível ajustar o flash, HDR, o tamanho da foto e vídeo, tempo de disparo e outras opções comuns.

Em termos de resultados, a câmara principal, relembrando que estamos perante um modelo de 200 €, apresenta foto com uma grande qualidade em condições de muita luz. Nas mesmas condições, também a ultra grande angular oferece bons resultados. Em condições de pouca luz, ou luz interior, os resultados com a câmara principal ainda são bons, mas com a câmara ultra-grande angular já apresentam algum grão.

No escuro, os resultados já não são tão bons, mas é algo que nesta gama já é esperado.

De notar que a câmara tem um modo de zoom 2X, no entanto, estamos a falar de zoom digital pelo que não existe grande vantagem em fotografar com ele.

Seguem os exemplos abaixo:

Veredicto

O Blackview A100 revelou-se uma boa surpresa em termos de desempenho, o que, para mim, é o fator mais importante num smartphone. A autonomia também satisfaz durando até 2 dois sem grande esforço.

Ao nível de câmaras, a avaliação, de uma forma geral é boa. As fotos com a câmara angular, principalmente em condições de boa luz, são, aliás, de grande qualidade, considerando a gama. No entanto, perde para as fotos no escuro e para a qualidade das fotos com câmara ultra gande angular em condições de menos luz.

A qualidade do ecrã está integrada na gama de preços onde se insere. Vantagem para o facto de ter NFC e pelo design distinto que apresenta.

O smartphone Blackview A100 está disponível por 189,99€, utilizando o código de desconto CPA100. O envio é feito a partir da loja Blackview em Portugal, com entrega disponível a partir de 24h e portes a partir de 3,90€. Os valores referidos incluem IVA e o produto tem 2 anos de garantia, com assistência local pós-venda.

O Pplware agradece à Blackview a cedência do smartphone para análise.

Blackview A100