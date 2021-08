Apple promove apps que vão contra as suas próprias regras da App Store

Não há dúvida nenhuma que a App Store é a loja de aplicações mais rígida e seletiva que existe. É conhecida pelos seus requisitos apertados e regras bastante restritas. Mas, será que é mesmo assim para todas as apps?

De acordo com alguns relatos, parece que a App Store da Apple tem promovido aplicações que vão contra as suas próprias regras.

App Store promove apps que vão contra as suas regras

Ao analisarmos com alguma atenção as Diretrizes de Revisão da App Store, podemos ler que, segundo a Apple, "não distribuiremos apps e itens de compra na app que sejam claramente fraudulentos. Rejeitaremos aplicações caras que tentam enganar os utilizadores com preços irracionalmente altos".

No entanto, segundo alguns utilizadores, parece que a loja de aplicações da maçã está a infringir as suas próprias leis. O alerta foi dado por vários utilizadores australianos que indicam que a Apple tem promovido apps duvidosas na App Store, As queixas indicam que, no geral, tratam-se de apps de relaxamento onde se pagam assinaturas com valores exorbitantes.

Segundo as informações, há aplicações que podem estar a levar os utilizadores a pagar cerca de 679 dólares australianos (~423 euros) por ano. O utilizador Beau Nouvelle indica que algumas apps têm uma subscrição semanal a rondar os 10 dólares (~8,5 euros).

App 'Jelly: Slime simulator' é um dos exemplos

O programador Simeon, a app "Jelly: Slime simulator, ASMR" é uma das indicadas, onde o objetivo é dar a sensação de que se está a manipular slimes através do ecrã do smartphone. Esta aplicação conta com um teste gratuito ao longo de três dias, mas após esse período cobra 9,64 dólares (~8,17 euros) por semana.

Segundo escreveu Simeon na sua conta da rede social Twitter:

Como programador que não quer enganar as pessoas (não quero o seu dinheiro acidentalmente! Nem quero cobrar quantias obscenas por coisas triviais). Isto torna difícil para alguém confiar em nós e na App Store.

Já Nouvelle refere que a loja da Apple já promoveu anteriormente estas apps e, segundo descreve "uma delas nem fazia nada".

Para já a Apple não comentou a situação.