Empresa chinesa Nio lança smartphone para usar nos seus carros elétricos

A Nio é uma marca chinesa conhecida sobretudo pelos seus carros elétricos, mas que também atua noutros segmentos. Recentemente, a empresa anunciou um smartphone de última geração que foi projetado especialmente para ser usado nos seus veículos elétricos.

Nio Phone: o smartphone para ser usado nos elétricos da empresa

A empresa chinesa Nio revelou nesta quinta-feira (21) um novo smartphone de última geração que foi desenhado e desenvolvido com o intuito de ser usado nos veículos elétricos da marca. O equipamento designa-se de Nio Phone e traz consigo uma enorme variedade de funções relacionadas com o automóvel, como usar o smartphone de forma a instruir o carro a estacionar por si mesmo.

Este é assim o primeiro telefone específico para automóveis a ser vendido por uma empresa chinesa e acaba por mostrar a importância e o estado avançado das tecnologias dedicadas aos EVs no mercado automóvel global.

Com esta novidade, um condutor com um carro Nio pode também usar o seu smartphone para indicar o carro que deve dirigir-se a determinada localização e ainda para que destravar o veículo mesmo quando o telefone se encontra desligado.

De acordo com William Li, presidente-executivo da marca, o Nio Phone conta com mais de 30 funções específicas para automóveis e vai permitir abrir novos caminhos com tecnologias de conexão. Li acrescentou ainda que "acredito que muitos dos nossos concorrentes aprenderão com as inovações dos nossos smartphones e dou-lhes as boas-vindas a fazê-lo".

O Nio Phone está disponível em três modelos, com preços que variam entre os 6.499 e os 7.499 yuans, algo como 890 a 1.30 dólares. No entanto, para já, o smartphone só vai ser vendido na China e as entregas vão começar a partir do dia 28 de setembro.