Londres vai limitar velocidade para 24 km/h já em 2022

Como temos vindo a acompanhar, são várias as cidades europeias que têm vindo a reduzir a velocidade de circulação para os veículos automóveis. O objetivo passa por melhorar a qualidade da cidade e também a segurança de quem circula, tal como acontece em Paris.

Londres vai seguir o mesmo caminho, e reduzir a velocidade de circulação para 24 km/h já em 2022.

A redução de velocidade tem por objetivo salvar vidas e reduzir a poluição atmosférica

A cidade de Londres pretende introduzir um limite de velocidade global de 24 km/h (15 milhas por hora) "em toda a cidade". A revelação é feita através de um documento de planeamento urbano que vai ser discutido num comité de transportes no próximo mês, revela o ACP. A medida proposta tem por objetivo salvar vidas e reduzir a poluição atmosférica.

Bruce McVean, director assistente interino de transportes da City of London Corporation, refere no documento que vai pedir autorização ao Ministro dos Transportes de Inglaterra, Grant Shapps, para avançar com a alteração do limite de velocidade.

Se isto for acordado, começaremos a trabalhar numa ordem de tráfego experimental para introduzir um limite de 24 km/h para toda a cidade, com o objectivo de o ter em vigor antes do final de 2022

Segundo o documento, Londres também pretende alargar os passeios no âmbito do "Programa Prioritário para Peões", que "dará mais prioridade às pessoas que andam a pé".