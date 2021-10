O Windows 11 traz um conjunto alargado de novidades no que toca à sua interface e a algumas áreas onde o utilizador tem acesso. Estas são impostas ao utilizador, com parte da remodelação que a Microsoft preparou para o seu sistema.

Com a sua chegada ao mercado, os utilizadores começaram a detetar algumas situações pouco normais. Uma delas deixa de fora a nova barra de tarefas e traz algo completamente diferente... Falamos da barra de tarefas do Windows 10.

Para além de todos os problemas associados aos requisitos do Windows 11, muitos utilizadores não gostam do comportamento da nova barra de tarefas. Esta está limitada em funcionalidades e nas posições que pode assumir.

Existem alguns truques que podem ser usados, mas vão sempre contra o que as opções permitem aos utilizadores configurar este elemento. Está renovada sim, mas acabou por perder funcionalidades que eram já um hábito ter presentes.

Este elemento está agora em destaque e não pelas melhores razões. Vários utilizadores relatam [1, 2] agora que após fazer a atualização para o Windows 11 nada muda e a nova barra de tarefas simplesmente não aparecem no Windows 11.

Em vez desta está presente a versão anterior e que acompanhou os utilizadores nos últimos anos. Não existe uma causa para esta atualização mal sucedida, mas a verdade é que é a barra de tarefas do Windows 10 a estar presente.

Ainda longe de ter uma solução da Microsoft, os utilizadores encontraram uma forma de contornar o problema. A primeira passa por voltar para o Windows 10 e a segunda pela criação de uma nova conta do utilizador e a importação dos dados do utilizador.

Esta parece uma situação que não faz muito sentido ainda para mais depois da aposta do Windows 11 neste elemento. Ainda pior é que esta barra de tarefas do Windows 10 não faz sentido estar presente, no novo sistema da Microsoft.