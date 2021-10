TSMC e Sony juntas para a construção de uma fábrica de chips no Japão

O mundo tecnológico está a sofrer significativamente com a escassez de chips. E tal não significa que as fabricantes não estejam a dar tudo por tudo para entregar aos clientes o máximo de componentes possível. Acontece é que a pandemia provocou um enorme aumento da procura, enquanto que a oferta ficou fortemente condicionada nas fases de maior confinamento.

Assim, a maior fabricante de componentes do mundo, TSMC, estará a finalizar uma parceria com a gigante Sony para, juntas, avançarem com a construção de uma nova fábrica de chips no Japão, no valor de 7 mil milhões de dólares.

TSMC e Sony em parceria para fábrica no Japão

De acordo com as informações mais recentes, a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), maior fabricante de chips do mundo e a Sony estão a considerar a construção conjunta de uma fábrica de semicondutores na zona oeste do Japão. A notícia acontece numa altura em que a escassez de chipa assola o mercado tecnológico, podendo assim esta ser uma arma contra este problema.

Segundo os detalhes, o investimento total deste projeto rondará os 800 mil milhões de ienes, cerca de 7 mil milhões de dólares (~6 mil milhões de euros). No entanto o governo japonês deverá participar com metade desse valor, com o compromisso de que o fornecimento do mercado do país seja prioritário.

Há também a indicação que a Denso, que é a principal fabricante de peças de automóvel japonesa e membro do grupo Toyota, está interessada em também participar do negócio através da configuração de equipamentos no local.

Leia também: Toyota vai reduzir a produção em 40% por falta de chips

Investimento interessa à Sony para garantir produção de sensores

A fábrica deverá ficar localizada na região de Kumamoto, num terreno que pertence à Sony, adjacente à sua fábrica de sensores de imagem. Segundo as fontes, a fábrica irá produzir semicondutores usados em sensores de imagem de câmaras, chips para automóveis entre outros produtos. Estima-se que as instalações iniciem o fabrico em 2024.

Caso se concretize, esta será então a primeira operação de produção de chips da TSMC no Japão. No caso da Sony o interesse prende-se com o facto de a empresa querer manter a estabilidade da rede de fornecimento no meio de uma escassez de chips. No entanto a fabricante taiwanesa diz que algumas empresas estão a provocar artificialmente a falta de componentes.

Para já, a TSMC e a Sony recusaram tecer comentários sobre esta notícia.

Esta já não é a primeira vez que surge a hipótese de a TSMC investir com a sua atividade em solo japonês. Mas parece que agora esta é uma possibilidade cada vez mais certa.