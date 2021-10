Análise ao aspirador a água Jimmy PowerWash HW8 Pro

Os equipamentos para limpar a casa são inúmeros e terá que ser cada família a perceber qual será o mais indicado para a sua realidade. A verdade é que a vassoura e a esfregona são cada vez mais colocadas de parte graças aos eletrodomésticos que ajudam a uma limpeza mais profunda. É nesse sentido que hoje falamos do aspirador a água Jimmy PowerWash HW8 Pro.

Este equipamento a bateria é ideal para a limpeza diária, que se quer mais rápida e com menos esforço. Venha conhecer mais sobre o Jimmy PowerWash HW8 Pro.

A limpeza da casa é, inevitavelmente, uma tarefa que nos cabe a todos. Mesmo quem contrata um profissional para as limpezas mais profundas, há sempre coisas para limpar diariamente, se se quiser manter o ambiente o mais agradável possível.

Quem tem animais, crianças ou simplesmente é muito desastrado e está sempre a deixar cair coisas no chão, reconhece bem esta necessidade. O eletrodoméstico que hoje trazemos em análise é ideal para estes cenários, garantindo uma limpeza de grande qualidade com um só equipamento.

Especificações do Jimmy PowerWash HW8 Pro

O Jimmy PowerWash HW8 Pro oferece um tanque de água de 0,45 litros e um depósito para água suja e lixo de 0,35 litros, têm um ecrã LED com indicação do nível de bateria e modos de aspiração. A água é projetada em spray, contando, para isso, com um botão no punho.

A bateria permite uma limpeza durante 35 minutos, no modo de normal, e cerca de 25 minutos na potência máxima, tendo uma capacidade de 3000 mAh.

O Jimmy PowerWash HW8 Pro tem uma pressão de sucção de 15Ka e o motor tem uma potência de 300W. Em termos de peso, esta versão Pro pesa 5,43 kg.

Na caixa

Na caixa vem o aspirador Jimmy PowerWash HW8 Pro, um adaptador de corrente, a escova rotativa extra, uma escova de limpeza, uma bateria, base de carregamento, um suporte para acessórios, manual de instruções rápidas e ainda uma solução de limpeza (500 ml).

Lava e aspira

Mesmo que tenhamos "só" a intenção de aspirar o pó do chão, a verdade é que se no fim passarmos um pano, vemos que ainda ficou ali alguma sujidade. Com o Jimmy PowerWash HW8 Pro esse é logo um problema ultrapassado. Graças à escova de limpeza rotativa, mesmo que não seja utilizada água no processo, o chão já vai ficar mais limpo do que se passar só com o aspirador. E aqui já se excluiu a vassoura.

Além da escova rotativa, que é fundamental nesta máquina, há ainda o depósito de água, onde é possível adicionar um qualquer detergente. No entanto, a caixa traz uma solução de 500ml indicada pela marca.

Esta combinação faz com que seja possível aspirar e lavar o chão em simultâneo, sem que fiquem resíduos. Melhor ainda é que é indicado para limpar tanto lixo seco como líquido. Por exemplo, se a criança espalha o copo de leite no chão mesmo antes de ir dormir, basta ligar o Jimmy PowerWash HW8 Pro e passar na zona onde está o leite. Em 30 segundos está a limpeza feita.

O mesmo acontece com a farinha que cai ao chão enquanto se faz um bolo, com os salpicos de água que caíram ao lavar as mãos, com as pegadas do cão que chegou da rua... entre muitos outros cenários.

Os resultados

Neste período de testes, foi fundamental para limpar a cozinha todos os dias no fim de tudo arrumado. Para o processo, normalmente, utilizo um aspirador ou a vassoura e uma mopa também com depósito de água. Neste período, foi só preciso o Jimmy PowerWash HW8 Pro e, na verdade, os resultados foram muito melhores e, evidentemente mais rápidos.

Em contrapartida, apesar de dar para aspirar uma carpete, não convém que tal aconteça com a escova rotativa molhada, uma vez que pode danificar a carpete. É sim, ideal, para espaços amplos que necessitem de uma limpeza diária, ou até mais frequente.

Autonomia

Tal como a marca indica, a autonomia do Jimmy PowerWash HW8 Pro ronda os 25/30 minutos o que dá perfeitamente para limpar uma área a rondar os 100 m2. É evidente que estes valores vão depender do nível de limpeza exigida, mas, na maioria das vezes foram conseguidos os 25 minutos.

A bateria, no entanto, demora cerca de 5 horas a carregar. Caso necessite de fazer uma limpeza durante mais tempo, será ideal ter uma bateria extra. Para o meu caso, não senti essa necessidade, considerando uma limpeza doméstica diária.

Manutenção e limpeza do Jimmy PowerWash HW8 Pro

Depois de todas as limpezas o ideal é despejar a água suja do depósito para que não se acumulem resíduos dificultando a limpeza posterior. Caso seja feito assim, basta passar por água o depósito e talvez a cada semana fazer uma limpeza mais profunda.

A escova rotativa deve ser lavada, mas dependendo do que limpou, poderá não ser a cada utilização. Como vantagem, a Jimmy inclui duas escovas na caixa, permitindo usar uma enquanto a outra seca.

Veredicto

O Jimmy PowerWash HW8 Pro está disponível por cerca de 265 € e respondeu às expectativas, garantindo uma limpeza bastante eficaz e facilidade de utilização. A autonomia, além disso, é suficiente para a maioria das utilizações domésticas, podendo, no entanto, ter uma bateria extra, caso seja necessária a limpeza de uma área maior.

Como fator menos positivos destaco apenas o peso do aspirador. Em limpezas mais demoradas poderá fazer doer o braço.

O Jimmy PowerWash HW8 Pro está então disponível por cerca de 265 €, utilizando o cupão de desconto NNNPPLHW8PRE, com portes gratuitos e envio rápido a partir da Europa.

Jimmy PowerWash HW8 Pro

Veja ainda todos os produtos e acessórios disponíveis da marca Jimmy.

O Pplware agradece à Geekbuying a cedência do aspirador Jimmy PowerWash HW8 Pro para análise.