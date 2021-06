Mineradores chineses levam 3 toneladas de gráficas e ASICs para os EUA

Nunca antes se ouviu falar tanto de mineração de criptomoedas como nos dias de hoje. Mas há países que começam a pôr travão nesta prática e até mesmo a banir e proibir a extração das moedas digitais.

A China é o país que mais medidas tem implementado no combate contra a mineração, o que tem provocado uma quebra no valor das moedas digitais. Mas, devido a estes limites, alguns mineradores chineses levaram agora 3 toneladas de placas gráficas e ASICs para os Estados Unidos.

A febre da mineração das criptomoedas tem dividido opiniões. Por um lado há quem saliente as vantagens deste mercado, dando uma maior liberdade e autonomia financeira a quem pratica. Mas, por outro, há uma grande fatia da população contra a extração das moedas digitais, referindo que se trata de um ganho ilegal de riqueza e alertando para a possibilidade iminente desta bolha rebentar.

Por sua vez, algumas regiões, como a Mongólia Interior, a Índia, a Espanha, o Irão e, mais recentemente, outros dois locais de China barraram de alguma forma a mineração de criptomoedas. Desta forma, sendo a China o país que mais bloqueios têm criado a este mercado, os mineradores têm agora que pensar em alternativas.

Chineses levam 3 toneladas de hardware de mineração para os EUA

Como resposta às proibições impostas pelo governo chinês, já há mineradores do país a criar os seus sistemas de mineração para outro ponto do mundo. De acordo com as mais recentes informações, um grupo de adeptos desta prática desmontou todos os seus sistemas de mineração de Ethereum e Bitcoin para serem depois implementados nos Estados Unidos.

Em suma, foram levadas 3 toneladas de placas gráficas e ASICs de avião para o estado de Maryland.

E parece que este transporte nem ficou muito caro pois, de acordo com os dados, representou uma despesa de 9,37 dólares (~7,85 euros) por cada quilo. Dessa forma estamos a falar então num total a rondar os 28 mil dólares, cerca de 24 mil euros.

O estado de Maryland foi escolhido por se encontrar próximo do Texas, e ambos são estados onde a eletricidade tem um baixo custo. Para além disso não são regiões muito populosas e, assim, a mineração não afetará as rotinas das pessoas.

Por sua vez, muitos norte-americanos parecem ter recebido bem esta ideia. Isto porque o valor dos impostos e despesas associadas à mineração deixam de ser pagos na China para serem pagos nos EUA.