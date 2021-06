Tesla Model 3 despista-se e cai 30 metros montanha abaixo, ficando totalmente destruído

Por várias vezes já foi notícia que os carros da Tesla estão entre os mais seguros do mundo. Em vários exemplos a marca deu provas que a vida dos ocupantes é um ponto de grande preocupação. Um exemplo claro deste cuidado foi mostrado quando um Tesla Model 3 protegeu os seus ocupantes num aparatoso acidente. O elétrico ficou bastante danificado, mas os ocupantes saíram ilesos.

A classificação de segurança de 5 estrelas foi posta à prova quando o carro caiu 30 metros numa montanha.

Tesla Model 3 destruído, mas ocupantes salvos

Mais do que qualquer narração do acontecido, as imagens provam que o acidente não foi um simples despiste. O Tesla Model 3 sofreu um grave acidente quando o condutor perdeu o controlo e lançou-se montanha abaixo em 30 metros a capotar e rolar.

O estado do elétrico, na cena do acidente, dá uma ideia de como terá sido um momento assustador. As fotografias mostram um Model 3 muito danificado, especialmente na parte dianteira e traseira, onde sofreu os impactos mais severos.

À primeira vista, parece que os ocupantes do carro poderiam ter sofrido ferimentos muito graves, senão mesmo um desfecho trágico. No entanto, ao contrário das piores expectativas, o Model 3 lidou perfeitamente com a proteção dos ocupantes.

De acordo as informações, havia quatro pessoas no carro e todas saíram do local do acidente pelo próprio pé, tendo apenas ferimentos ligeiros ou moderados.

Até ao momento, a polícia ainda não deu grandes pormenores sobre o acidente. No entanto, foi relatado que o veículo não estava com o piloto automático ou FSD (Full Self-Driving) ativo.

Além disso, uma das pessoas que falou com um amigo ocupante da viatura, disse que no momento do acidente chovia muito e que o carro estava equipado com pneus de verão, podendo ter sido um dos motivos para o condutor perder o controlo da viatura.

Tesla Model 3 é um dos carros mais seguros do mundo

A Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos EUA (NHTSA) atribuiu ao Tesla Model 3 uma classificação de 5 estrelas em testes de capotamento, colisão lateral e colisão frontal. Os veículos Tesla são projetados para serem os mais seguros do mundo.

Cada um combina uma poderosa tecnologia a bordo com um design totalmente elétrico para ajudar a proteger cada condutor, passageiro e peão na estrada. Conforme foi descrito, estes carros são projetados com uma arquitetura totalmente elétrica. Os Tesla oferecem uma probabilidade muito baixa de ferimentos nos ocupantes, o que foi repetidamente comprovado em condições do mundo real.

