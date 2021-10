O Windows 11 veio estrear um conjunto de novidades não só no próprio sistema, mas também do lado da Microsoft. A gigante do software teve de se preparar para esta nova proposta e, como tal, teve de preparar novas tecnologias.

Um fator importante é mesmo o desempenho do sistema em qualquer situação. Não apenas no processamento, mas também em áreas como as atualizações, onde a Microsoft anunciou agora ganhos substanciais e que facilitam o processo aos utilizadores.

Sistema mais eficiente para os utilizadores

É já uma certeza que o Windows 11 é um sistema com ganhos substanciais para os utilizadores. Corre de forma mais eficiente no mesmo hardware que antes tinha o Windows 10, mostrando assim que não é mesmo só uma mudança estética na interface.

Claro que não é apenas esta a área que se mostra como tendo uma vitória, mas estas são provavelmente as que menos visibilidade têm. São, ainda assim, a garantia de que o utilizador consegue manter as máquinas a funcionar de forma perfeita.

Atualizações mais rápidas no Windows 11

Com a chegada da primeira atualização do Windows 11, a Microsoft aproveitou para revelar outra novidade importante para o seu sistema. Mostrou como conseguiu reduzir em 40% o tamanho das atualizações, algo que é único e muito importante para os utilizadores.

Estas são agora compartimentadas em blocos, sendo que cada utilizador recebe apenas o essencial. Evita assim os downloads maiores e naturalmente com maior consumo de tempo para os ter na máquina, algo que até há pouco acontecia.

Microsoft tem a ganhar com esta mudança

Do lado oposto, fica também mais simples atualizar máquinas que tenham parado no tempo. Não precisam de receber várias atualizações, complementadas entre si, para chegar a um ponto de atualização completo, como esperado.

Esta é, como esperado, uma melhoria que todos agradecem a Microsoft ter-se focado. Um volume menor de dados traz um tempo de download muito menor e um consequente processo de atualizações mais rápido. É também mais simples atualizar uma máquina.