Há outro país a planear a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin

À semelhança dos Estados Unidos, que selecionaram cinco nomes para integrarem uma nova Reserva Estratégica de Criptomoeda, outro país revelou planos para uma reserva estratégica de Bitcoin. Esta é mais uma prova do amplo crescimento da criptomoeda.

Durante a sua participação na conferência Bitcoin 2025, em Las Vegas, o chefe do recém-criado Conselho de Criptomoedas do Paquistão, Bilal Bin Saqib, disse que o governo está a criar uma carteira nacional de Bitcoin para manter reservas a longo prazo.

A iniciativa não será motivada pela especulação do mercado, mas por uma estratégia estatal mais ampla, acrescentando que o governo "nunca, jamais venderá" o Bitcoin que adquirir.

Segundo revelou, a iniciativa foi diretamente inspirada pela decisão dos Estados Unidos de criar a sua própria reserva de Bitcoin, uma vez que o Paquistão pretende seguir um caminho semelhante na adoção de uma infraestrutura financeira baseada em blockchain.

Embora o tamanho das participações em Bitcoin pretendidas pelo Paquistão permaneça indeterminado, o governo deixou claro que pretende adquirir e reter o ativo.

Claro não está, também, se o Bitcoin será comprado diretamente ou obtido por outros canais.

Paquistão quer estar na "vanguarda da inovação financeira"

Este anúncio integra um esforço mais amplo do Paquistão para integrar as tecnologias blockchain nos sistemas públicos e económicos do país.

O chefe do recém-criado Conselho de Criptomoedas do Paquistão partilhou planos para alocar 2000 megawatts de eletricidade excedente para operações de mineração de Bitcoin, bem como centros de dados de Inteligência Artificial.

As iniciativas destinam-se a gerar receita, criar empregos e atrair investimento estrangeiro, numa estratégia produtiva de utilização da energia e de modernização do setor energético.

Conforme relatado anteriormente pela imprensa, o Paquistão divulgou planos para estabelecer a Autoridade de Ativos Digitais do Paquistão (PDAA), um órgão regulador aprovado pelo Ministério das Finanças para supervisionar o setor de ativos digitais do país.

A PDAA teria a tarefa de licenciar e monitorizar bolsas de criptomoedas, gestores, plataformas de tokenização e serviços relacionados, formando a estrutura da estratégia financeira digital do Paquistão.

O ministro das Finanças do país, Muhammad Aurangzeb, descreveu esta agência como fundamental para colocar o Paquistão "na vanguarda da inovação financeira".