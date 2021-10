iPhone 13 Pro Max bate o Pixel 6 Pro num teste de velocidade (vídeo)

A Apple nos últimos anos tem apostado no desenvolvimento dos seus próprios chips. Como tal, os dispositivos que são equipados com os SoCs da empresa são dos mais rápidos do mercado. Outras empresas seguiram os passos da Apple e passaram a desenvolver também os seus processadores. Conforme foi apresentado, o Pixel 6 Pro vem equipado com o SoC Tensor da Google. Sendo estes os topos de gama das duas gigantes do mundo da tecnologia, é certo que vamos receber do melhor que o mercado merece.

Recentemente, testes de benchmark, realizados no GeekBench 5, mostraram a superioridade de um iPhone de 2018. Mas como será lado a lado, com o mais recente e poderoso iPhone?

iPhone 13 Pro Max versus Pixel 6 Pro

A Apple lançou no passado dia 14 de setembro a nova linha do iPhone 13. Equipados com o SoC A15 Bionic, estes dispositivos trouxeram alguns incrementos de tecnologia em várias áreas, sobretudo na bateria, ecrã, câmaras e processador.

Já no caso do smartphone da Google, o Pixel 6, este foi lançado na semana passada e trouxe a novidade que havia sido prometida pela marca. Assim, os novos Pixel vêm equipados com o SoC Tensor de 5nm e trazem um hardware muito bom. Além disso, é a primeira vez que a Google tem na mão o controlo total de um equipamento.

Para vermos o que estes dois colossos tecnológicos valem, e como é já tradição, o canal do YouTube PhoneBuff, fez um comparativo de velocidade.

Conforme podemos ver, o iPhone 13 Pro Max vem com o processador A15 Bionic, vem equipado com 6 GB de RAM e um ecrã de 6,7 polegadas, que oferece uma resolução de 2778 × 1284 píxeis. No que toca ao Pixel 6 Pro, este vem com o SoC Tensor, 12 GB de RAM e ecrã também de 6,7 polegadas, conseguindo 3120 × 1440 píxeis de resolução.

Apresentação feita, é hora de vermos o frente a frente entre estes que provavelmente são os melhores smartphones do mercado.

Portanto, apesar de o iPhone 13 Pro Max ter batido o topo de gama da Google, a diferença não foi muito grande. Ambos estão muito próximos. O iPhone terminou a primeira ronda das tarefas no tempo de 1:59:95 e o Pixel 6 Pro em 2:03:95. Após fecharem a segunda volta do teste, o iPhone teve um tempo de 02:49:96, enquanto o Pixel 6 Pro precisou de 02:55:18 para finalizar as ações.

Visto que este foi o primeiro SoC desenhado e produzido pela Google, o desempenho não está nada mal. Ainda assim, o iPhone 13 Pro Max continua a ser o mais veloz até hoje lançado no mercado.

