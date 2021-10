Acabou o leilão 5G! Durou 200 dias e foram feitas 1 727 rondas

Depois de 200 dias, a fase de licitação principal do leilão do 5G chegou finalmente ao fim. Passaram-se mais de nove meses após o arranque e foram feitas 1.727 rondas, tendo-se atingido um montante de 566,802 milhões de euros, segundo revelou a ANACOM.

O leilão prossegue nos termos do respetivo regulamento, com as fases de consignação e atribuição dos direitos de utilização.

5G: Nos, Meo, Vodafone, Nowo, Dense Air e Dixarobil vão fornecer serviço

Terminou hoje a fase de licitação principal do Leilão 5G e outras faixas relevantes após 1727 rondas, e consequentemente concluiu-se a fase de licitação do leilão, tendo sido apurados os resultados constantes da tabela abaixo, incluindo os da fase de licitação para novos entrantes (44 rondas).

O montante total atingido ascende a 566,802 milhões de euros. Os 58 lotes em disputa foram atribuídos a seis operadores: Nos, Meo, Vodafone, Nowo, Dense Air e Dixarobil.

O 5G permitirá velocidades 10x mais rápidas que o 4G usando a mesma quantidade de dados. Tal como se tem dito, o 5G não será uma Internet para o utilizador final… mas também. O 5G permitir dar resposta a serviços críticos de emergência, de elevada resiliência, tais como aplicações industriais (Indústria 4.0), viaturas autónomas, cirurgias à distância ou serviços de emergência.

A quinta geração de comunicações móveis vai potenciar uma série de serviços inovadores. Realidade virtual e aumentada, carros conduzidos remotamente ou autónomos, cirurgias à distância, são alguns dos exemplos que poderão ter na base uma rede de comunicações assente no 5G. Como referido, a latência baixará para os 5ms, podendo abrir portas a um novo mundo de possibilidades e cenários.