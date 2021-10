Um dos grandes trunfos do novo Pixel 6 Pro é o seu SoC Tensor da Google. Este foi criado pela gigante das pesquisas e quer ser o padrão para o mercado, especialmente ser um marco para o mercado dos smartphones Android.

Prestes a chegar aos utilizadores, este novo SoC surgiu nos testes e benchmarks. Os dados apresentados são um pouco decepcionantes e mostram que o desempenho do novo Pixel 6 Pro da Google fica abaixo de um iPhone de 2018.

Este ano a Google resolveu mudar completamente a sua proposta para o mercado dos smartphones Android. O Pixel 6 Pro e o modelo base apresentam como novidade um SoC desenvolvido pela empresa e que quer conquistar uma posição importante no mercado.

Pixel 6 Pro perde para um iPhone com 3 anos

Prestes a chegar às mãos dos utilizadores, este novo smartphone tem já testes de benchmark GeekBench 5 realizados e que mostram o que pode oferecer.

A questão que surgiu agora está nos valores conseguidos e que o colocam numa posição longe do esperado no desempenho.

Os dados apresentados revelam que consegue 1012 pontos nos testes single-core e 2760 no multi-core. Estes valores colocam-no ao nível do que a Apple apresentou há 3 anos com o iPhone XS Max, que tinha na altura 1117 e 2932 pontos, respetivamente.

Esperava-se um pouco mais deste SoC da Google, em especial nesta área. A aposta pode não estar no desempenho puro, mas sim na IA, nos consumos de energia e no que vai ser capaz de entregar ao nível da fotografia, como já antes tinha sido avançado.

O melhor GPU do mercado é da Google

Ao mesmo tempo, e fruto dos mesmos testes de benchmark do 3D Mark, o SoC Tensor mostrou um resultado único no que toca ao GPU. Os valores que apresentou conseguem colocá-lo acima das melhores propostas do mercado, no universo Android. Falamos do Qualcomm Snapdragon 888, Samsung Exynos 2100 e HiSilicon Kirin 9000.

Apesar de contraditórios, estes resultados podem não ser totalmente negativos. Os valores de GPU prometem muito e mesmo os de desempenho de CPU podem ser fruto de uma versão original e da necessidade de adaptar o Android. Será na utilização do dia a dia que tudo se revelará e o Pixel 6 Pro mostrará o que vale.