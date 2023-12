Já se consegue ter um vislumbre da jogabilidade de Frostpunk 2

Foi revelado recentemente pela 11 Bit Studios, um trailer novo que revela um pouco da jogabilidade de Frostpunk 2. Venham conhecer como é a experiência de se tentar sobreviver ao pós holocausto gelado...

Sendo um dos jogos mais esperados do ano que se aproxima, Frostpunk 2 recebeu recentemente o seu primeiro trailer de jogabilidade, revelando algo daquilo que os jogadores podem esperar encontrar no produto final, quando for lançado, algures em 2024.

A reponsabilidade deste novo jogo é enorme, uma vez que o seu antecessor se veio a revelar como um dos melhores títulos de estratégia e sobrevivência dos últimos anos. Os 11 Bit Studios não cederam à pressão e lançaram-se no desenvolvimento de Frostpunk 2, tal como aqui ou aqui tínhamos visto, numa aventura algo diferente da anterior mas com o mesmo nível de exigência e de... castigo!

Após garantir a sua sobrevivência ao Frio Glacial que encontrámos no Frostpunk original (30 anos antes), a Cidade cresceu e prosperou mas... algo mudou. E não foi na cidade... mas sim a própria sociedade e habitantes.

A natureza humana é tramada e estando a sobrevivência garantida, outros valores e questões se colocam, dividindo a sociedade e as pessoas de acordo com as suas crenças, escalões sociais e muito mais. A Cidade encontra-se dividida com várias fações e desta vez a sua sobrevivência não depende apenas da luta contra o clima, mas também da luta contra todas as divergências que se geraram.

Todos estes elementos, com a sempre presença do Frio Glacial como pano de fundo, fazem com que Frostpunk 2 seja um jogo de estratégia e survival ainda mais exigente e com novas necessidades.

Com estas novas nuances todas, fica a clara ideia de que Frostpunk 2 tem os condimentos necessários para satisfazer quem apreciou o jogo original. Teremos de esperar por 2024 mas, por enquanto vamos nos deliciando com o trailer agora revelado (e que mostramos mais acima).

Frostpunk 2 será lançado em 2024 para PC (talvez também para consolas mais adiante), ainda sem data concreta de lançamento.