Originário do PC, a migração de Frostpunk para as consolas foi uma das boas surpresas do ano de 2019, quando tivemos a oportunidade de o experimentar para Xbox One.

Agora passados um par de anos, eis a revelação da 11 Bit Studios que Frostpunk 2 já se encontra em projeto.

Os polacos 11 Bit Studios anunciaram recentemente o desenvolvimento de Frostpunk 2, a sequela do fantástico jogo de estratégia e survival que tivemos a oportunidade de experimentar aqui, para Xbox One.

Frostpunk foi um jogo originalmente lançado para PC em 2018 e que apresentava aos jogadores a missão conseguir a sobrevivência (e evolução) de um grupo de sobreviventes de um Inverno Glacial. Com poucos recursos, um frio galopante e muitas boas para alimentar o jogo apresentou-se como um dos melhores jogos de estratégia e misturava elementos de city building com survival.

Agora passados poucos mais de 2 anos, surge este anúncio que certamente irá deliciar todos os fãs do jogo original que vibraram e desesperaram com a tarefa de sobreviver no gelo glacial.

Nesta sequela, que se passa num futuro próximo dos eventos do jogo original, os jogadores terão a tarefa de pegar numa metrópole já estabelecida, mas com necessidades ainda maiores.

Sendo uma cidade já estabelecida e em crescimento, torna-se crucial, não só encontrar uma forma de a expandir, como também (e principalmente) de encontrar mais recursos para alimentar a cidade em crescimento.

Em Frostpunk o principal recurso (e mais escasso) era o Carvão. Em Frostpunk 2, será o Petróleo e a conquista dos terrenos gelados para a indústria petrolífera será o próximo desafio.

No entanto, esta mudança não agradará a todos e numa sociedade que, tal como no jogo original, se encontrava extremamente volátil e desmoralizada, o jogador terá de se movimentar e liderar com cautela.

Tal como no original, Frostpunk 2, terá uma forte componente social através da qual o jogador terá de conseguir manter a satisfação do povo e de garantir os apoios necessários para continuar a liderar.

Jakub Stokalski, Responsável da 11 Bit Studios, indica que "Os jogadores podem esperar encontrar em Frostpunk 2, um vasto leque de decisões possíveis e uma tremenda liberdade de escolha que lhes irão permitir moldar a sociedade da forma que melhor acharem. No entanto, também terão de saber lidar com as consequências de cada decisão, pois não é só o clima que é impiedoso. Desta forma, Frostpunk 2 cresce com base no principal conflito do seu antecessor: sobrevivência vs valores humanos.”