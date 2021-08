A Microsoft tem sido atravessada por um conjunto de problemas anormais no que toca à estabilidade das suas atualizações do Windows 10. Poucas são as que foram lançadas e que não trouxeram questões aos utilizadores deste sistema.

Com novidades mensais, estes acabam por ficar expostos demasiadas vezes. Uma das mais recentes acabou por repetir o cenário e trouxe mais um lote de problemas. Desta vez acabou por afetar um dos seus elementos mais básicos, o conhecido Alt+Tab.

Presente no Windows há muitos anos, a combinação de teclas Alt+Tab é usada por muitos utilizadores para conseguir alternar entre aplicações de forma rápida. Este é um dos seus elementos mais básicos e um dos que muitos usam de forma recorrente.

O que tem sido reportado é que duas das últimas atualizações do Windows 10 estão a trazer problemas aos utilizadores. A conhecida combinação de teclas deixa simplesmente de funcionar como esperado. As atualizações em causa são as KB5004296 e KB5005033.

Se no caso da primeira o problema poderia ser menor, uma vez que é opcional, o mesmo não acontece com a segunda, por ser obrigatória e de instalação automática. O problema parece estar na forma como a troca de aplicações acontece, em especial nos jogos, que ficam inacessíveis.

Existem já duas soluções possíveis para esta questão e que resolvem este problema do Windows 10. A primeira é clássica e passa por remover as atualizações, tal como já diversas vezes foi aconselhado em situações similares no passado.

A segunda forma é mais útil por deixar as atualizações presentes e assim os sistemas protegidos e com as correções. Passa por desabilitar uma das últimas novidades do Windows 10, as notícias e o tempo, que estão na barra de tarefas. O Pplware já antes explicou como o fazer.

Espera-se que a Microsoft lance em breve uma correção para este problema do Alt+Tab e assim os utilizadores podem novamente ter as suas atualizações feitas. Esta é mais uma situação anormal e que não deveria ter acontecido, como todas as outras. Novamente os utilizadores são prejudicados e o seu Windows 10 fica limitado.