realme lança-se no mercado dos computadores portáteis com o novo realme Book

A realme está a crescer no mercado tecnológico a grande velocidade. Hoje é já uma referência no segmento dos smartphones, mas os últimos meses têm revelado que os horizontes da marca vão muito além disso. Hoje já podemos encontrar disponíveis no mercado europeu diversos produtos relacionados com áudio, relógios inteligentes e até robôs aspiradores. O passo para os computadores portáteis parece que foi curto e hoje foi anunciado o seu primeiro produto do segmento.

O realme Book é o novo portátil da marca que quer ser também uma extensão do smartphone.

A realme parece estar a querer seguir o caminho de empresas como a Samsung, Huawei ou até mesmo a Apple, ao criar produtos que vivam no seu próprio ecossistema. Os smartphones são já um sucesso no mercado global e continuam a ganhar terreno e, por isso, a oferta começa a ser alargada a outros segmentos.

realme Book quer ser uma extensão do smartphone

Hoje foi anunciado o primeiro computador portátil da realme que será uma extensão dos smartphones da marca compatíveis com Wi-Fi Direct, graças ao software dedicado PC Connect integrado no Windows 10 (com garantia de atualização para Windows 11).

O realme Book apresenta-se como um PC portátil com ecrã de 14" e resolução de 2160 x 1440 píxeis, com uma proporção de 3:2 e um brilho máximo de 400 nits, sendo que ainda vem com proteção de vidro Gorilla Glass.

É equipado com um processador Intel Core i5 ou i3 de 11ª geração e com uma gráfica Iris XE. É destacado ainda o sistema duplo de refrigeração integrado no PC para manter a temperatura controlada.

O realme Book tem uma porta USB Tipo-C (USB 3), USB 4 / Thundebold, e ainda uma porta USB Tipo A 3 e, por fim, porta para jack de 3,5mm. O computador vem com Wi-Fi 6 e altifalantes em stereo com tecnologia Harman Kardon.

A realme indica que a autonomia do computador deverá rondar as 11 horas de utilização. De referir que a bateria carrega a 65W (o que significa que meia hora à carga ficará com 50% de bateria carregada). Adicionalmente, este carregador é compatível com a tecnolgia Dart Charge de 30W, ideal para os smartphones da marca. A realme estaca ainda a leveza e corpo fino do computador que tem uma construção integral em metal.

O preço do realme Book (chamado de realme Book Slim na Índia) ainda não foi anunciado para o mercado europeu. O que sabemos é que na Índia e na China vai começar a ser vendido a 30 e 25 de agosto, respetivamente, por um preço a começar nos cerca de 520 €.