O WhatsApp está a lançar uma nova opção que lhe irá permitir, a si utilizador do iPhone (e seguramente também de smartphones Android) partilhar fotografias e vídeos através da plataforma de mensagens com a qualidade original.

Partilhe vídeo até 2GB como documento no WhatsApp

Como visto pelo site WABetaInfo, o changelog oficial incluído na atualização 23.24.73 do WhatsApp na App Store diz que os utilizadores agora podem "enviar facilmente ficheiros de imagem e vídeo de qualidade original como um ficheiro".

A atualização segue uma adição que aconteceu no verão passado, no qual o serviço passou a permitir aos utilizadores partilharem imagens de elevada qualidade (HD). Embora esta tenha sido uma melhoria que abordou a limitação de partilha de ficheiros multimédia de baixa qualidade do serviço, ela ainda envolve compressão.

A mais recente funcionalidade do WhatsApp evita completamente a compressão, permitindo que as fotografias e os vídeos sejam partilhados como ficheiros, preservando assim a sua qualidade original. O changelog do WhatsApp acrescenta que a nova opção está a ser lançada "nas próximas semanas", pelo que alguns utilizadores podem não a ver imediatamente no seu dispositivo.

Abra uma conversa existente no WhatsApp ou inicie uma nova. Toque no ícone +, à esquerda do campo de entrada de texto. Toque em Documento ➝ Escolher foto ou vídeo. Escolha o ficheiro multimédia que deseja enviar e confirme tocando na seta azul.

Tenha em atenção o limite de 2GB para os ficheiros que podem ser enviados através desta funcionalidade.

Quando os ficheiros são enviados, as pré-visualizações dos meios de comunicação não são mostradas na janela de chat, mas o destinatário pode tocar nos ficheiros para os visualizar.

O WhatsApp também tem estado a testar a mesma funcionalidade para Android, embora não haja mais informações sobre quando é que esta se tornará uma funcionalidade de uso comum.