A Microsoft ditou o fim do Windows 10 para o dia 14 de outubro de 2025. Nessa data, e como é normal, o sistema operativo deixará de ter qualquer suporte, sendo recomendada a migração para o Windows 11. Ainda assim e do que revelou agora, afinal o suporte do Windows 10 poderá ser prologado por todos para lá de 2025, mas terá de ser pago.

Suporte do Windows 10 alargado a todos após 2025

Não é novidade que a Microsoft terminará o suporte ao Windows 10 em 2025. A marca já tinha revelado esta data e pediu aos utilizadores para começarem a migração para o Windows 11. A grande novidade que surge agora é que afinal este suporte poderá ser estendido para lá desta data, em situações especiais.

Embora seja altamente recomendável migrar para o Windows 11, entendemos haver circunstâncias que podem impedir a substituição de dispositivos com Windows 10 antes do término da data de suporte. Portanto, a Microsoft oferecerá atualizações de segurança estendidas. O programa ESU para o Windows 10 incluirá atualizações de segurança críticas e/ou importantes. As ESUs não incluem novos recursos, atualizações não relacionadas à segurança solicitadas pelo cliente ou solicitações de alteração de design. O suporte técnico além da própria ESU também não está disponível.

Atualizações apenas para quem pagar à Microsoft

Ao contrário do que aconteceu antes, neste alargamento do suporte há um pormenor importante, como a empresa revelou. Pela primeira vez os utilizadores, e não apenas as empresas, vão poder ter acesso a estas atualizações, caso subscrevam este mesmo suporte da Microsoft para o Windows 10.

Se for um consumidor individual ou uma organização que optar por continuar a usar o Windows 10 após o término do suporte em 14 de outubro de 2025, terá a opção de inscrever o seu PC no programa pago de Atualizações de Segurança Estendidas (ESU).

A Microsoft ainda não está a detalhar os preços dos seus patches de segurança estendidos do Windows 10. A gigante do software garante que mais detalhes, incluindo os preços, vão ser fornecidos posteriormente. Importa destaca que este suporte adicional será garantido por mais 3 anos após o fim do suporte tradicional.