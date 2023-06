A chegada dos carros elétricos tem mostrado que as construtoras automóveis conseguem ainda ser criativas nas suas propostas e no que estão a oferecer aos condutores. A Ford mostrou agora isso mesmo com uma nova patente, que permite ter energia adicional em momentos de maior necessidade.

Ter energia é algo naturalmente essencial para os carros elétricos. Ainda que a rede de postos de carregamento esteja a crescer, há momentos e situações em que não é simples alimentar as baterias e recolher a energia necessária para se movimentarem.

A Ford registou agora uma patente que traz algo essencial, mas que ao mesmo tempo é óbvio e que poderá ser uma solução bastante interessante. Quer usar uma bateria extra, colocada no tejadilho do carro para assim alimentar depois as baterias principais do carro elétrico.

Na patente registada, a Ford descreve "uma bateria de reserva para um veículo eletrificado". Adiciona ainda que "mais particularmente, uma bateria de reserva que pode ser montada no teto do veículo eletrificado".

O sistema inclui vários módulos de bateria, um conjunto de bateria de backup (que abriga os módulos), um cabo e uma porta de ligação no topo de um suporte no teto. De acordo com a patente da Ford, o suporte no teto é flexível e pode ser usado para transportar outros itens. Quando o sistema é ativado, os motoristas podem usar o cabo ligar na porta de carregamento para alimentar a bateria do veículo.

O fabricante diz que, em alguns casos, a bateria de backup pode ser vendida como um item de reposição. Pode também ser alugado em outros casos, como antes de uma viagem mais longa por regiões em que os pontos de carregamento sejam escassos ou inexistentes.

Embora o sistema de bateria externa extra possa parecer uma ideia interessante da Ford, este não é prático. Por um lado, existe a questão do peso adicional que o carro elétrico vai transportar. Por outro, há a questão da montagem, novamente associado. Resta saber como a marca vai materializar esta novidade, se algum dia o fizer