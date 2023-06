Como remover o Bing do Chrome e repor o motor de pesquisa predefinido

O seu motor de pesquisa predefinido para o Chrome foi alterado para o Bing sem ter feito nada? Não se preocupe, é bastante fácil de o repor. Saiba como.

Isto pode acontecer quando extensões web ou plug-ins maliciosos se infiltram no Chrome, alteram as suas definições e definem o Bing como o motor predefinido. Este problema pode ser frustrante, especialmente quando depende fortemente do seu motor de pesquisa predileto, mas é continuamente redirecionado para o Bing.

Portanto, descubra como remover o Bing do Chrome e definir novamente o seu motor preferido como predefinido.

Como é que o Bing é definido como motor de pesquisa predefinido?

Uma razão possível é que pode ter instalado recentemente um programa de software da Internet e este ter vindo com uma opção pré-marcada para definir o Bing como o seu motor de pesquisa predefinido.

Outra razão para isto pode ser o facto de uma extensão ou aplicação maliciosa ter alterado as definições do seu Chrome. Normalmente, estes programas maliciosos são instalados no seu computador quando clica em anúncios ou links falsos. Estes programas de adware alteram as suas definições do Chrome para gerar receitas para os programadores, redirecionando as suas consultas de pesquisa para o Bing através de links patrocinados.

Outra explicação possível poderá ser outra pessoa ter alterado manualmente o seu motor de pesquisa predefinido para o Bing. Em alternativa, poderá ter utilizado anteriormente outro navegador, como o Firefox ou o Edge, e importado as suas definições desse navegador para o Chrome, incluindo o motor predefinido como Bing.

1. Repor o motor de pesquisa predefinido nas definições do Chrome

Pode fazê-lo a partir das definições do Chrome. Para isso, siga estes passos:

1. Abra o Chrome e clique no ícone do menu de três pontos no canto superior direito.

2. No menu que aparece, clique em "Definições".

3. Na página das Definições, vá a "Motor de pesquisa", no menu da esquerda.

4. Clique na dropdown junto à opção "Motor de pesquisa usado na barra de endereço" e selecione o seu preferido.

5. De seguida, clique em "Gerir motores de pesquisa e a pesquisa de sites".

6. Desloque-se para baixo e, na aba "Motores de pesquisa", clique nos três pontos junto ao motor que quer tornar predefinido.

7. Clique na opção "Predefinir".

Seguindo os passos acima, o Bing será reposto pelo motor que escolheu. No entanto, por vezes, o Bing pode voltar a ser definido automaticamente. Para resolver este problema, pode removê-lo completamente da lista do Chrome.

2. Remover o Bing da lista do Chrome

Se o método mencionado acima não funcionar e continuar a ver o Bing como o seu motor predefinido no Chrome, tente removê-lo completamente da lista.

1. Abra o Chrome e clique no ícone do menu de três pontos no canto superior direito.

2. No menu que aparece, clique em "Definições".

3. Na página das Definições, vá a "Motor de pesquisa", no menu da esquerda.

4. De seguida, clique em "Gerir motores de pesquisa e a pesquisa de sites".

5. Desloque-se para baixo e, na aba "Motores de pesquisa", clique nos três pontos junto ao Bing.

6. Clique na opção "Eliminar".

Depois de seguir estes passos, não terá de se preocupar mais com a súbita predefinição do Bing como seu motor de pesquisa.

