Especialistas de Informática: mais 555€ para os de topo da carreira

Como já informámos, o Estado está a rever as carreiras de informática para conseguir atrair novos profissionais, mas também conseguir reter talento. De acordo com as últimas informações, o Governo irá dar mais 555 euros aos especialistas de informática no topo da carreira. E os outros?

Especialistas de Informática passam a ganhar 3775,83 euros

Com este aumento, os Especialistas de Informática no topo da carreira passam de 3221,1 euros para 3775,83 euros. Já no caso dos coordenadores passam a ter um suplemento mensal de até 250 euros.

Segundo revela o Dinheiro Vivo, relativamente à primeira versão do projeto do governo, os especialistas mais bem pagos saltam quatro níveis, passando do 58, com um vencimento mensal bruto 3561,11 euros, para o 62 (3775,83 euros), correspondendo a um aumento de 214,7 euros. "Trata-se de um avanço positivo que responde às reivindicações dos trabalhadores", afirmou ao Dinheiro Vivo o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap), José Abraão.

O Governo irá manter a extinção das carreiras de coordenador técnico e de coordenador de projetos, mas pretende criar duas novas carreiras especiais: especialista de sistemas e tecnologias de informação e de técnico de sistemas e tecnologias de informação.

As tabelas remuneratórias das duas novas carreiras de informática contemplam 11 posições, sendo que, na carreira especial de especialista de sistemas e tecnologias de informação, para quem licenciatura, prevê-se o ingresso no nível 24 da Tabela Remuneratória Única (TRU), que corresponde a um salário bruto mensal de 1754,41 euros, mais 17,55 euros por mês face ao ordenado atual, de 1736,86 euros.

Relativamente à carreira especial de técnico de sistemas e tecnologias de informação, a primeira posição corresponde ao nível 14, com um ordenado de 1228,09 euros, uma subida de 10,45 euros relativamente ao vencimento praticado agora, de 1 217,57 euros.