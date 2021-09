FIFA 22 vai-se jogar em dois palcos portugueses

FIFA 22 começa a revelar as suas cartas e foram recentemente anunciadas novidades. Por um lado, já se sabe qual o primeiro Jogador a Observar e por outro, chega-nos a notícia que dois dos principais estádios nacionais estarão presente no jogo.

Venham ver melhor.

Em fase de aceleração em direção ao seu lançamento, FIFA 22 disponibilizou recentemente algumas novidades fresquinhas.

Por um lado, já foi revelado o primeiro nome para a nova lista de Jogadores a Observar e por outro, foi divulgada a presença no jogo de dois dos estádios mais importantes do nosso País.

Jogadores a Observar

Jogadores a Observar é uma forma que FIFA 22 tem de celebrar as maiores transferências decorrentes no período de transferências. Para tal, são lançados itens dinâmicos para esses jogadores que podem ser melhorados durante toda a temporada do FIFA 22 Ultimate Team com base no desempenho dos jogadores nos seus novos clubes.

O primeiro Jogador a Observar, já dado a conhecer algumas semanas atrás, corresponde ao David Alaba, que se mudou do Bayern Munich para o Real Madrid a custo zero, e cujo passe está valorizado, no site TransferMarkt em 55 milhões de € (mais coisa, menos coisa).

Quem pré-reservar o FIFA 22 Ultimate Edition até 1 de outubro recebe um item de jogador A Observar não trocável, até 4 dias de acesso antecipado, ativação dupla, 4600 FIFA Points e muito mais! Vejam mais aqui.

Palcos nacionais em FIFA 22

Finalmente, iremos ter dois dos principais estádios nacionais devidamente representados num jogo FIFA. Pelas imagens que vos mostramos de seguida, e tal como não poderia deixar de ser exigido, os dois estádios em questão estão simplesmente perfeitos e será com extremo gozo e satisfação que muitos jogos irão ali ocorrer.

Com efeito, a Electronic Arts revelou com toda a pompa e circunstância que FIFA 22 vai contar com dois palcos portugueses, quando for lançado mais adiante neste ano de 2022.

Desta forma, todos os jogadores que adquirirem FIFA 22 vão poder entrar em pleno relvado no Estádio do Sport Lisboa e Benfica e no Estádio do Dragão, aqueles que são dois dos maiores e mais bonitos recintos portugueses.

Sendo estes dois estádios de dois (dos três) "grandes" de Portugal, resta saber se haverá espaço para o que falta, ou seja, para o Estádio Alvalade XXI do Sporting Clube Portugal.

Ganhar Recompensas FUT 22, agora no FUT 21

Entretanto, antes mesmo de o jogo ser lançado, todos os interessados já podem ir criando as bases para os seus planteis de sonho.

A pré-temporada do FUT 22 está em andamento e todos os jogadores podem completar diariamente Desafios de Construção de Plantel, Objetivos e muito mais para ganhar recompensas no FUT 21 e melhorar o seu Clube FUT 22 antes do arranque de uma nova época do modo mais popular do jogo.

Vejam mais aqui.