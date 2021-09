3 Formas efetivas de ganhar a confiança do cliente online

Nos negócios, o cliente é uma peça essencial para que todo o processo aconteça, e estabelecer uma relação de confiança é tão ou mais importante que concretizar o negócio. Nessa relação, a confiança é uma moeda que se ganha e é depois investida para obter mais ganhos no futuro. E não será dramático dizer que a confiança do cliente é conseguida em cada ação, onde uma falha poderá deitar tudo a perder, ainda mais num mercado online tão competitivo.

Conheça as 3 formas que destacamos para ganhar a confiança do cliente no mercado online.

Se é empresário ou trabalha no atendimento ao cliente com vertente online, tem de estar atento a algumas das suas principais preocupações. Ganhar a sua confiança, sendo transparente e proativo, é o primeiro passo para começar a construir uma boa relação. Ter disponibilidade e meios para atender e processar o seu pedido prontamente, permitir visibilidade através de serviços de rastreio abrangentes como a China Post tracking. E é claro, outros fatores como a entrega atempada e a entrega da qualidade prometida são, naturalmente, determinantes.

Assim, dividimos todo o processo em 3 categorias simples, analisando as preocupações e expectativas gerais dos clientes. Provavelmente, nenhuma é novidade para si, mas talvez ainda não as tenha considerado em conjunto.

Entrega eficiente

Se gere uma loja online, precisa definitivamente de prestar mais atenção a esta dica. Suponha que fornece um determinado produto exclusivo, sendo de qualidade superior à maioria dos seus concorrentes, mas está sempre a um passo de ganhar a melhor reputação só porque frustra os seus clientes ao fazer as entregas com atraso.

Todos sabemos como um cliente é impaciente assim que faz uma encomenda online. E, como fornecedor, precisa de se colocar na posição do cliente e encontrar tudo em conformidade. Manter o seu cliente apenas a adivinhar quando deve receber a encomenda é frustrante, até porque a entrega poderá estar sujeita a atrasos que estão fora do seu alcance.

Torne as coisas mais fáceis para o seu cliente! A evolução da tecnologia já chegou ao ponto de poder acompanhar por GPS onde se encontra determinada encomenda, o que acaba por reduzir toda a frustração e impaciência! Portanto, também a escolha adequada da transportadora para concretizar as entregas é crucial.

Abordagem Pró-ativa, resposta em Tempo Real

Os diálogos ajudam a resolver problemas, mas aqui estamos a falar do seu cliente! Por vezes, mesmo que esteja a fazer o seu melhor na tentativa de resolução de um problema, poderá não ser "o melhor" para o cliente, e isso porque, afinal de contas, os clientes são seres humanos diferentes com expectativas diferentes. Por isso, prestar um bom serviço ao cliente que seja rápido na ação e preocupado com a felicidade do seu cliente pode levar-lhe um longo caminho em frente.

Pode fornecer aos seus clientes opções de mensagens instantâneas e também videochamadas, através das quais poderá descrever as suas principais preocupações e expectativas.

Num processo de compra, a maioria dos clientes desiste de uma encomenda se a informação prestada sobre um produto for ambígua, ou falhar qualquer outro detalhe. Se não houver ninguém para ajudar nessas dúvidas, o negócio fica perdido.

No entanto, a ligação com os seus clientes através de plataformas de redes sociais é uma boa ideia. Desta forma, é altamente contactável e ativo também para o seu cliente. Invista numa equipa que possa fornecer um serviço ao cliente amigável, rápido e eficaz, porque muitas pessoas não voltarão se experimentar um mau serviço ao cliente.

Canais seguros

Muitas pessoas não fariam compras na sua loja se não demonstrasse segurança no acesso e serviços fornecidos, incluindo os tipos de pagamento. Existem atualmente no mercado muitas vias para o fazer, mas a escolha certa desse conjunto de formas de pagamento poderá ajudá-lo a destacar-se entre a concorrência. Estabeleça canais de pagamento seguros que possam ajudar os seus clientes a sentirem-se, precisamente, seguros.

Em conclusão...

Além de todas as boas condições que pode oferecer ao cliente para concretizar uma venda, há uma premissa: certifique-se de não prejudicar as expectativas dos seus clientes ao não cumprir o que prometeu.

É claro que há outros fatores de negócio, como competitividade nos preços, disponibilidade de stocks, variedade de produtos, campanhas promocionais, entre outros, que têm também muita importância para o cliente. No entanto, lembre-se que boa parte dos clientes prefere pagar um pouco mais e receber um serviço superior.