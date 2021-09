Pix-E Avant: Projetor portátil do tamanho de um smartphone

Procura um projetor que seja pequeno, que tenha boa qualidade e possa ser usado pelos mais diversos dispositivos? Depois do Pix-E, a Prozis lançou recentemente o Pix-E Avant que inclui novas características e funcionalidades.

Conheça melhor o Pix-E Avant e veja como é fácil de usar.

A Prozis lançou um novo projetor portátil, o Pix-E Avant. A primeira questão que se coloca é quais as diferenças face ao seu antecessor. O PiX-E Avant tem tecnologia mais recente, oferece melhor qualidade, é mais rápido e tem 16 GB de memória de armazenamento interna.

O PiX-E Avant é um projetor portátil do tamanho de um smartphone, extremamente leve e fino que facilmente pode ser transportado. Nesse sentido, pode ser usado nas mais diversas atividades, seja para lazer (vídeos ou jogos), seja para trabalho (ex. aulas, reuniões de negócios, etc).

Principais características do Pix-E Avant

Design compacto e tamanho reduzido

Bateria integrada de 5000 mAh (até 2 horas de autonomia)

Funciona como powerbank

Vários tipos de conectividade: Wireless, HDMI, USB, microSD, Bluetooth.

Screen Mirroring (via EShare, AirPlay e MiraCast)

Android 7.1.2

Projeta imagens de até 120 polegadas (diagonal).

Menus touch na parte superior

Liga-se sem fios facilmente ao smartphone, tablet ou portátil.

Sendo um Android, está também disponível a loja de aplicações, por onde pode instalar outras apps e muitas outras ferramentas do sistema.

Ao nível das especificações técnicas, destaque para...

Brilho LED: 50 lúmenes ANSI

Dimensões de projeção: 30 - 120 polegadas

Armazenamento Integrado: 16 GB

Resolução: WVGA 854 x 480

Tempo de Carregamento da Bateria: 3 - 4 horas

Consumo de Energia: 5 W

Vida do LED: até 20 000 horas (foco padrão)

O Pix-E Avant da Prozis traz também um controlo remoto e um mini-tripé, que são bastante importantes e úteis para a utilização do equipamento. Na caixa, além do projetor portátil, vem também o controlo remoto, o mini-tripé, um cabo HDMI, carregador e um manual.

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir o Pix-E, o miniprojetor portátil da Prozis com um desconto de 10%, usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).

Na compra de Projetor - oferta de Almofada de Massagem à tua escolha: Serena, Spot ou Zenia.