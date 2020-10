DOOM Eternal funciona em frigorífico da Samsung através da xCloud

A tecnologia é um mundo fantástico, onde quase tudo é possível e que nos consegue surpreender constantemente. Agora a história insólita é a de um frigorífico da marca Samsung onde foi possível rodar o jogo DOOM Eternal através do serviço xCloud que funciona com o Game Pass da Microsoft.

O momento foi conseguido e captado em vídeo pelo utilizador Richard Mallard e partilhado na sua conta da rede social Instagram.

Jogo DOOM Eternal foi posto a rodar num frigorífico da Samsung

Sim, leu mesmo bem, desde que haja tecnologia ao dispor, basta um pouco de imaginação, criatividade e também conhecimento para a magia acontecer.

O utilizador e produtor de conteúdos Richard Mallard publicou um vídeo na sua conta da rede social Instagram onde mostra o jogo DOOM Eternal a funcionar perfeitamente no ecrã de um frigorífico da Samsung. Mas apesar de não ter divulgado muitos pormenores sobre a forma como conseguiu esta façanha, Mallard confirmou que recorreu ao serviço xCloud para rodar o jogo no frigorífico.

https://www.instagram.com/p/CGQoq2HpHKS/

Segundo o que se consegue perceber, o utilizador instalou a aplicação da Xbox Game Pass no sistema do frigorífico da Samsung. Este eletrodoméstico conta com um ecrã inteligente com Android.

O modelo do eletrodoméstico também não foi revelado. No entanto há quem acredite que se trata de um dos modelos da linha Family Hub da marca sul-coreana.

Esta é, assim, uma alternativa bizarra, divertida mas também funcional para quem quer jogar este e outros jogos.

O xCloud é a plataforma de streaming de jogos da Microsoft que chegou em setembro. O serviço funciona integrado no Game Pass Ultimate e recentemente recebeu o mais novo título DOOM Eternal, o qual já tivemos oportunidade de analisar aqui.

DOOM Eternal é a primeira produção da Bethesda a ser lançada na plataforma depois da empresa ser comprada pela Microsoft.