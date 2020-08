Foi recentemente confirmado pela Microsoft, que o serviço de jogos na ‘nuvem’ denominado de xCloud, vai chegar a Portugal em setembro, como parte do Xbox Game Pass Ultimate.

Venham conhecer mais desta novidade…

No mais recente evento online, Xbox Wire, a Microsoft revelou que o seu xCloud vai chegar a Portugal já em setembro próximo.

Com efeito, o serviço de cloud Gaming da Microsoft, xCloud, estará disponível, em versão beta, para os utilizadores Xbox Game Pass Ultimate, a partir de dia 15 de setembro.

Isto é válido não só para Portugal, como para todos os outros 21 países que participam no versão beta do Xbox Game Pass Ultimate.

Tal como já falamos aqui ou aqui no passado, o xCloud é um serviço da Microsoft, que permite aos jogadores terem acesso a mais de 100 títulos do serviço Game Pass, em variados outros dispositivos, incluindo dispositivos mobile. Com isto, o serviço Xbox Game Pass Ultimate ganha asas, e deixa de estar limitado à consola.

Através da Cloud, será possível jogar, por exemplo, Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell me Why, Gears 5, Yakuza Kiwami 2 entre muitos outros.

Por outro lado, existe ainda um forte compromisso da gigante americana, em oferecer acesso day-one (no dia de lançamento) aos novos títulos dos Xbox Game Studios, como parte do Xbox Game Pass, sendo a intenção colocá-los disponíveis na cloud a partir do dia em que são lançados.

Segundo este forte compromisso da Microsoft, podemos esperar então que jogos como por exemplo, Halo Infinite, sejam logo disponíveis desde o dia em que forem lançados para quem tenha uma subscrição válida do serviço Xbox Game Pass Ultimate.

Mais de 10 milhões de jogadores já desfrutam do serviço Game Pass e, tal como aqui revelámos, este tem-se vindo a revelar aos poucos e poucos, como uma das peças centrais do novo ecossistema Xbox.

Entretanto, de forma a tornar a experiência de jogar em mobile ainda mais imersiva e fluída, a Microsoft criou parcerias com algumas marcas de periféricos para o desenvolvimento de acessórios desenhados especificamente para cloud gaming. Entre essas marcas encontram-se a Razer, a Nacon, a PowerA ou a 8BitDo.

Esses novos acessórios podem passar por novos tipos de phone clips para smartphone que sejam mais universais, podem passar por comandos móveis desenhados para viagem, ou comandos Xbox que se possam dividir em 2 e acoplar de lado nos smartphones…

A Microsoft continua na sua forte e segura caminhada rumo ao lançamento da Xbox Series X. Ao longo das últimas semanas (e durante as próximas seguramente) temos vindo a acompanhar um grande leque de novidades que a companhia tem revelado no sentido de preparar o lançamento da pequena bomba de tecnologia que aí vem a caminho.

O relógio não para e o dia X está cada vez mais próximo.