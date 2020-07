Xbox Game Pass Ultimate reforçado com xCloud

Ao longo dos últimos meses, muitos têm sido os anúncios da Microsoft que dão conta do investimento que a companhia tem estado a fazer no fortalecimento dos seus serviços gaming.

Recentemente, a revelação foi que o serviço Game Pass Ultimate ira permitir cloud gaming (xCloud) a partir de setembro e sem custos adicionais.

Ao longo dos últimos meses, a Microsoft tem-se desdobrado em anúncios e revelações de produtos e serviços que têm, como derradeiro resultado, o consolidar e fortalecer do ecossistema da sua nova consola, a Xbox Sereis X.

A gigante americana parece determinada em criar em volta da sua próxima consola, uma quantidade e qualidade de oferta de serviços que faça dela uma pequena maravilha gaming e recentemente foi anunciado mais uma dessas iniciativas.

Segundo a Microsoft, a partir de setembro, o serviço streaming xCloud, vai começar a fazer parte do serviço premium, Game Pass Ultimate. Isto para países que possuam o serviço, claro.

De recordar que o serviço Game Pass Ultimate inclui tanto o serviço Game Pass standard, como também inclui o serviço Xbox Live Gold, que permite jogar online. Agora, a partir de setembro o Ultimate, vai passar a outro nível.

Basicamente, o que isto quer dizer, é que os jogadores poderão jogar os mais de 100 títulos do serviço Game Pass, em variados outros dispositivos, incluindo dispositivos mobile. Com isto, o serviço Xbox Game Pass Ultimate ganha asas, e deixa de estar limitado à consola.

Entre as vantagens deste serviço, existe ainda a possibilidade dos jogadores jogarem os títulos novos dos Xbox Game Studios no dia em que são lançados, com o Xbox Game Pass.

xCloud chega ao Game Pass Ultimate sem custos adicionais. No entanto, esta situação torna-se ainda mais interessante uma vez que o jogador pode decidir fazer a migração de consola para uma Xbox Series X recorrendo à possibilidade All Access que inclui a consola e uma subscrição de Xbox Game Pass Ultimate.

O lançamento da tecnologia de cloud gaming no ecossistema Xbox, existente através de vários dispositivos, é um passo natural, complementar ao trabalho que está a ser desenvolvido na Xbox Series X, consola de próxima geração e com PC gaming no Windows

Xbox Velocity Architecture

Entretanto, mais relacionado com a nova consola da Xbox, existe ainda outro sistema implementado que será responsável por um salto gigante na qualidade dos jogos, a Xbox Velocity Architecture.

Os quatro componentes da Xbox Velocity Architecture permitem que a Xbox Series X ofereça um rendimento de qualidade, para além das especificações brutas de hardware.

Com o Xbox Velocity Architecture, os jogos poderão tornar-se maiores, com mais conteúdo, mais personagens e maiores áreas de jogo, mas também poderão ser mais dinâmicos com maior capacidade de fornecer mais diversidade e alternativas, assim como os ecrãs de Loading, poderão vir a tornar-se numa simples ‘memória do passado’.

As capacidades do Xbox Velocity Architecture também fornecem à nova consola outras capacidades como, por exemplo, o Quick Resume, que permite a mudança entre jogos e retomá-los de uma forma quase instantânea e sem quase qualquer tempo consumido nesse processo.

Dito isto, a data de lançamento da nova consola aproxima-se… a passos largos.