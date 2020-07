Mudra Band eleva o Apple Watch ao nível das ações neuronais

O Apple Watch é um dispositivo já por si carregado de tecnologia e um dos gadgets de consumo mais avançados. Contudo, adicionando a Mudra Band, o utilizador poderá ainda acrescentar mais tecnologia. Esta bracelete inteligente permite controlar o Apple Watch, recorrendo aos movimentos dos dedos.

A pulseira liga-se ao dispositivo e tira proveito da tecnologia neuronal para detetar movimentos dos tendões e converter os mesmas em ações no smartwatch.

A ideia é adicionar uma camada extra de tecnologia de controlo a um dispositivo já carregado de funcionalidades que tiram proveito dos movimentos dos braços. Assim, a Mudra Band permite controlar o Apple Watch apenas com movimentos subtis dos dedos e suporta interações discretas, contínuas e com toque aéreo.

Como funciona a Mudra Band

No vídeo de apresentação da bracelete é possível perceber que a ideia é uma só mão controlar muitas das ações do relógio.

O dispositivo permite:

Gestos discretos de movimentos individuais dos dedos que permitem ações com um único movimento do dedo ou o toque suave de um dedo no polegar

Ações contínuas permitem várias gradações de pressão da ponta do dedo aplicadas a objetos físicos ou outros dedos

Gestos aéreos combinam pressão da ponta do dedo como se fosse um rato aéreo. Por exemplo, deslizar para desbloquear

O projeto é ambicioso e já arrecadou substancialmente mais daquela que era a sua meta de financiamento no Indiegogo. Pelo preço de 139 dólares (cerca de 122 euros), esta pulseira poderá transformar a forma como o utilizador interage com o Apple Watch.

Se normalmente o Apple Watch necessita de uma segunda mão para exercer ações, com a pulseira, uma mão chegará para muitos dos movimentos que fazemos no dia a dia.

Quando pretende mover um dedo, os elétrodos da Banda Mudra captam os sinais neuronais enviados do seu cérebro, através do pulso, para os dedos. Os nossos sensores SNC patenteados captam os sinais, enquanto os nossos algoritmos de IA de aprendizagem profunda decifram o padrão do sinal e classificam qual o dedo que está a ser movido. Por fim, vinculamos cada padrão de sinal a uma função de controlo no seu relógio.

Esclareceu a empresa responsável pela banda Mudra.

Conforme podemos perceber, a pulseira traz elétrodos que tocam diretamente na pele e recebem os sinais enviados do cérebro para a mão. Com essa informação, a inteligência artificial e a aprendizagem automática do sistema conseguem perceber a diferença de gestos para os alocar a diferentes ações.

Segundo o que foi explicado, o acessório traz já várias opções pré-configuradas e depois permite ser definido conforme o que o utilizador queira.