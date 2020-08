Alerta: SMS e e-mails fraudulentos a circular em nome da Worten

Recebeu uma SMS da Worten? Desconfie…. As campanhas digitais fraudulentas têm vindo a aumentar. Nesse sentido é necessário estarmos atentos e desconfiar de toda a informação que nos chega.

Recentemente a Worten alertou para a circulação de SMS e e-mails fraudulentos em nome da marca.

A WORTEN alerta os seus clientes para e-mails e SMS fraudulentos que estão a circular, não sendo nem da sua autoria, nem da sua responsabilidade. Segundo o que é referido, foram identificadas campanhas falsas usando o nome / domínio WORTEN.

A empresa alerta que não devem ser facultados quaisquer dados pessoais na sequência destes e-mails e SMS, devendo estes conteúdos ser eliminados.

As SMS em causa têm um ‘link’, através do qual é instalado malware para recolher dados do utilizador. O esquema é semelhante a outras campanhas falsas que aconteceram no passado.

Em comunicado, a empresa refere também que já foram alertadas as autoridades competentes para investigar a situação. A Worten informa que todos os links contidos nas comunicações por SMS passam a iniciar-se por wrt.pub/ (em vez de bit.ly/) e relembra que o site para o qual todos os links apontam começa sempre por https://www.worten.pt/.

De acordo com a empresa do grupo Sonae, as mensagens fraudulentas que estão a circular com campanhas de atribuição de prémios, em nome da Worten, não são da autoria da marca nem da sua responsabilidade.