Um dos maiores prazeres da vida para muitas pessoas, passa por ouvir música. Quanto mais qualidade a reprodução tiver, melhor a experiência será. Além disso, quanto menos barulho à volta da música melhor. É aqui que entram os auscultadores com cancelamento ativo de ruído, tecnologia que está a chegar em força ao segmento dos earbuds.

A Tronsmart tem também já a sua proposta. Conheça os Tronsmart Apollo Bold.

Os earbuds são um gadget bastante procurado nos dias que correm. Em primeiro lugar, são pequenos para transportar e têm uma caixa muito conveniente. Depois, não têm fios, com ligação por Bluetooth, cada vez com menos delay, ou seja, aquilo que está a ser reproduzido chega de forma quase instantânea aos seus ouvidos.

Tronsmart Apollo Bold, os earbuds com cancelamento ativo de ruído

Os Apollo Bold vêm equipados com o processador Qualcomm®QCC5124 e suportam aptX, AAC, SBC. Têm ainda tecnologias de reprodução como a Qualcomm TrueWireless Stereo Plus, Qualcomm cVc e Active Noise Cancelling.

É graças a esta última que o utilizador poderá usufruir de uma reprodução de som mais limpa, sem o ruído externo. Os earbuds incluem um sistema de 6 microfones que funcionam de forma conjunta para captar os ruídos externos e reduzi-los em cerca de 35 dB.

Adicionalmente, é possível contar com uma autonomia dos auscultadores de cerca de 7 horas com o cancelamento ativo de ruído ativo e um volume de 50%. Com a funcionalidade desativada, a marca garante, portanto, uma autonomia de até 10 horas. Já a caixa, vai oferecer cerca de 30 horas de utilização a mais.

Os Apollo Bold são indicados para a prática de atividade física, com certificado IP45, à prova de água e poeiras. Além disso, incluem borrachas para ajustar o auscultador ao tamanho da sua orelha.

Os earbuds Tronsmart Apollo Bold estão disponíveis por 80€, utilizando o código de desconto TSBOLD02. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de Espanha.

Tronsmart Apollo Bold

As alternativas…

Alternativamente aos Apollo Bold, e principalmente se preferir earbuds de preço inferior, poderá considerar os Spunky Beat, que já aqui analisámos no Pplware e comprovaram valer cada cêntimo. Os Onyx Free estão no mesmo patamar de qualidade, mas com a vantagem da higiene. Depois, da Xiaomi, também os Xiaomi Air2 SE valem a pena ser considerados:

Tronsmart Spunky Beat – 19€ com o código de desconto T6MAX01

– 19€ com o código de desconto Tronsmart Onyx Free – 25€ com o código de desconto BKG8TH02

– 25€ com o código de desconto Xiaomi Air2 SE – 25€ com o código de desconto AIR2SEES

Depois, já na área das colunas bluetooth, as já conhecidas colunas Tronsmart estão a preços mais baixos que nunca:

Tronsmart T6 Mini – 15€ com o código de desconto TSBOLD01

– 15€ com o código de desconto Tronsmart Mega – 30€ com o código de desconto 3QLRXEOP