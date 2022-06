Discover Xiaomi 2022: Conheça as mais recentes novidades

A Xiaomi é atualmente uma das grandes empresas do segmento da tecnologia. A evolução no segmento mobile e aposta forte em muitos outros segmentos, fazem da Xiaomi uma empresa de referência, com a capacidade de definir tendências.

Hoje, no evento Discover Xiaomi 2022, que decorreu hoje em Paris e onde o Pplware esteve presente, a marca apresentou um Portátil 2 em 1, uma smart band, uma scooter e uma TV.

A Xiaomi deu hoje a conhecer, no evento Discover Xiaomi 2022, uma vasta gama de produtos AIoT. Conheça, em primeira mão, o novo. Xiaomi Book S 12.4", Xiaomi Smart Band 7, Xiaomi Electric Scooter 4 Pro e a Xiaomi TV A2 55".

#1 - Xiaomi Book S 12.4"

O primeiro portátil 2 em 1 da Xiaomi na Europa – o Xiaomi Book S 12.4" – foi projetado para elevar a sua experiência de trabalho móvel, apresentando um versátil ecrã tátil de 12.4" que se adapta a mais informação para aumentar a produtividade.

Com 500 nits de brilho máximo e uma resolução LCD de 2.560 x 1.600, os utilizadores podem ajustar o brilho para uma excelente visualização em alta resolução. Além da experiência de visualização, o Xiaomi Book S 12.4" oferece um ecrã de gama de cores 100% sRGB com mais cores e ainda maior detalhe.

Destaque ainda para o desempenho da CPU graças ao processador Qualcomm Snapdragon™ 8cx Gen 2. Também em destaque estão os microfones duplos, os altifalantes duplos de 2W, a câmara traseira de 13MP e a câmara frontal de 5MP. Incorporado com o Windows 11 OS, o Xiaomi Book S 12.4" proporciona uma experiência de produtividade abrangente. Com um design elegante e compacto, o dispositivo é uma estação de trabalho portátil repleta de características de topo. Finalmente, com o apoio da Xiaomi Smart Pen e Teclado1, o Xiaomi Book S 12.4" dá vida aos pensamentos e ideias dos seus utilizadores.

O Xiaomi Book S 12.4" Pro estará disponível em Portugal a partir de 29 de junho através dos canais oficiais da Xiaomi. O PVP é de 699€ sem teclado. Com a promoção de lançamento entre 29 de junho e 3 de julho o Xiaomi Book S + teclado estará a 699€.

#2 - Xiaomi Smart Band 7

A Mi Band é um dos gadgets de maior sucesso da Xiaomi. A Xiaomi revelou que já vendeu 1 milhão de unidades em menos de 1 mês. A Xiaomi Smart Band 7 vem com um ecrã de alta resolução AMOLED completo de 1,62", e um design de ecrã mais amplo com 25% de visibilidade aumentada em comparação com a geração anterior.

Oferece mais espaço de visualização da informação possibilitando uma maior clareza e eficiência para os utilizadores. Com mais de 110 modos desportivos, os utilizadores são capacitados na definição de objetivos de fitness personalizados que se adequam ao seu estilo de vida.

O dispositivo possui uma nova análise de treino profissional VO2 max, que mede a quantidade máxima de oxigénio que os utilizadores podem utilizar durante o exercício. A Xiaomi Smart Band 7 também fornece rastreio de sono, bem como o SpO2 e monitorização cardíaca. A Xiaomi Smart Band 7 vem com mais de 100 mostradores de relógio, assim como várias opções coloridas de braceletes para combinar. A bateria foi concebida para durar até 14 dias em modo de standby. Finalmente, com resistência à água de 5ATM, está pronto para treinos à chuva ou em ambientes aquáticos.

A Xiaomi Smart Band 7 estará disponível em Portugal a partir de 22 de junho através dos canais oficiais da Xiaomi. O seu preço é de 59,90€, com promoção de lançamento entre 22 e 26 de junho por 49,99€.

#3 - Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Sendo a scooter mais potente da Xiaomi até à data, a Xiaomi Electric Scooter 4 Pro apresenta um motor com classificação de 700W capaz de atingir 25km/h de velocidade máxima. Com uma capacidade de 12.400mAh, é capaz de cobrir distâncias até 45km por carga e oferece a potência para subir até 20% de inclinação com facilidade.

A nova Xiaomi Electric Scooter 4 Pro é leve, forte e resistente à corrosão. A scooter está equipada com pneus autovedantes de 10", projetados para serem resistentes à punção com o Xiaomi DuraGel e ainda mais duradouros em superfícies mais ásperas. A porta de carregamento magnético recentemente adicionada e a tampa asseguram que o carregador está seguro durante toda a ligação.

A Xiaomi Electric Scooter 4 Pro estará brevemente disponível em Portugal através dos canais oficiais da Xiaomi.

#4 - Xiaomi TV A2 Series

a Xiaomi TV A2 55" é um dispositivo inteligente de home hub que oferece conectividade AIoT simplificada, especificações áudio e visuais de alta qualidade e acesso incorporado a conteúdos de todo o mundo.

Com uma moldura metálica única e elegante, suportada por um único stand, a Xiaomi TV A2 55" oferece um design infinito para uma visão épica. Com um ecrã 4K Ultra HD premium com Dolby Vision, a Xiaomi TV A2 55" oferece uma experiência imersiva a partir do conforto de casa. Com um campo de visão ultra amplo de 178°, os utilizadores podem desfrutar de uma visualização confortável a partir do ângulo que lhes convém. A Xiaomi TV A2 55" também oferece uma experiência áudio imersiva, graças ao Dolby Audio™. O Google Assistant vem integrado na Xiaomi TV A2 55".

O Android TV™ também vem integrado, o que significa que a Xiaomi TV A2 55" oferece acesso a filmes e séries através das aplicações favoritas dos utilizadores, incluindo Netflix, Prime Video e YouTube, juntamente com milhares de outras aplicações através do Google Play. O dispositivo também conta com o Chromecast, oferecendo uma ferramenta incorporada para transmitir diretamente a partir de telefones, tablets ou portáteis.

A série Xiaomi TV A2 também está disponível em 4 outros tamanhos: 32", 43", 50" e 58". A Xiaomi TV A2 55" estará brevemente disponível em Portugal através dos canais oficiais da Xiaomi.

