Detritos de foguetão chinês avistados em Portugal e Espanha (vídeo)

Várias pessoas partilharam imagens no Twitter e noutras redes sociais de uma aparente chuva de estrelas que cruzou o céu de Portugal e Espanha na noite desta segunda-feira. De facto não se tratava de meteoritos, mas sim de detritos que resultaram da reentrada de parte do foguetão chinês CZ-2F na atmosfera.

Os restos do foguetão estavam a ser monitorizados e existia já o aviso da reentrada deste lixo espacial, informação divulgada na tarde de segunda-feira pelo site de astronomia espanhol Sky Watch Sentinel.

Será uma estrela cadente? Não, é apenas lixo deixado por um foguetão

Os restos do foguetão chinês CZ-2F voaram sobre a Península Ibérica e há várias imagens que foram captadas nesta madrugada. Este foguetão é usado para levar tripulações de astronautas chineses para a estação espacial Shenzhou.

Estes detritos resultaram do lançamento do foguetão que colocou na Estação Espacial Tiangong três astronautas, no passado dia 5 de junho. Segundo o calendário da missão, o próximo lançamento está previsto para dezembro deste ano.

Restos incandescentes captados pelas câmaras dos smartphones

Detritos espaciais foram avistados a arder nos céus sobre o sul da Península Ibérica ao final da noite desta segunda-feira, com vários relatos a emergir por entre as diferentes redes sociais, acompanhados de vídeos e fotografias do momento em que reentram na atmosfera terrestre (e se desintegram).

Este tipo de "espetáculo" será cada vez mais frequente, tendo em conta o número de missões projetadas para colocar no espaço satélites e mesmo os astronautas que vão para as estações espaciais atualmente em funcionamento.

Se tem curiosidade em ver o que gravita "em tempo real" sobre as nossas cabeças, siga para este link.