A Mi Band é um dos gadgets de maior sucesso da Xiaomi. Esta smartband consegue cativar os utilizadores, juntando um preço muito apelativo com um conjunto de sensores e de funcionalidades muito interessantes e importantes.

Com a nova versão desta smartband, a Xiaomi conseguiu trazer várias novidades e melhorar ainda mais esta proposta. O sucesso parece estar à vista, com um novo valor apresentado pela marca. A Xiaomi revelou que já vendeu 1 milhão de unidades em menos de 1 mês.

Ao longo dos anos, a Mi Band tem provado ser uma das smartbands de eleição dos utilizadores. As suas vendas atingem sempre valores muito elevados, tanto no mercado asiático como nos diferentes mercados associados ao resto do planeta onda acaba por ser vendida.

O novo modelo já foi apresentado pela Xiaomi, que procurou melhorar a sua oferta e trazer algumas novidades para este novo modelo. Não é uma revolução completa, mas segue o que os anos anteriores nos trouxeram, com algumas melhorias pontuais e importantes.

Com a Mi Band 7 a Xiaomi quer repetir este sucesso, apesar de ainda a ter apenas lançada no seu mercado caseiro. Assim, e do que a marca partilhou na rede social Weibo, já foram vendidas mais de 1 milhão de smartbands Mi Band 7.

Estes são números excelentes para a Xiami e para a sua Mi Band 7, agora que chegou ao mercado. A melhorar ainda mais esta prestação, está o facto, importante, de que a nova smartband está ainda só disponível no mercado chinês.

Espera-se que a Mi Band 7 surja dentro em breve no mercado global, em especial na Europa, um dos seus principais mercados. Espera-se que aqui as vendas voltem a atingir valores elevados, a mostrar que esta é mesmo uma aposta segura da Xiaomi, como os últimos anos têm mostrado.

Mais uma vez o mercado reage de forma excelente à Mi Band e a todas as suas novidades. Ao atingir a meta do milhão de unidades vendidas, fica claro que esta nova proposta da Xiaomi será claramente um caso de sucesso.