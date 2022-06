Procura de carros elétricos aumentou 200% nos Emirados Árabes Unidos

As notícias acerca do mercado dos veículos elétricos são cada vez mais frequentes. E facilmente já encontramos vários automóveis deste género a circular em todos os pontos do mundo. Os motivos que levam a esta escolha são vários, com destaque para as questões das alterações climáticas e para o aumento do preço dos combustíveis.

Nesse sentido, as mais recentes informações indicam que nos Emirados Árabes Unidos, a procura por carros elétricos aumentou 200%.

Há cada vez mais procura por elétricos nos Emirados Árabes Unidos

O aumento do custo dos combustíveis tem sido uma dor de cabeça para o orçamento das famílias um pouco por todo o mundo. Como consequência, e depois da grande subida de preço que tem acontecido neste mês de junho, a procura por carros elétricos aumentou exponencialmente nos Emirados Árabes Unidos. Segundo as informações avançadas pelo canal Khaleej Times, a procura por carros elétricos no país aumentou 200% à medida que o valor do petróleo aumentou.

De acordo com Belal Nasr, CEO da New Auto, os elevados custos do petróleo nos EAU promovem significativamente a compra dos elétricos que, em comparação, se tornam bastante económicos. Nasr adianta ainda que:

Em vez de gastar 2.000 Dh em combustível, podemos pagar o mesmo valor das prestações do novo veículo elétrico. Além disso, os bancos estão a oferecer taxas de juros muito atrativas para a compra de veículos elétricos e o governo também incentiva ao uso dos mesmos.

Como termo de comparação, 2.000 Dh (Dirham marroquino) equivale a cerca de 189 euros, numa conversão direta à taxa atual.

A empresa de Nasr importa e exporta carros elétricos de várias marcas, como Volkswagen, Hyundai e Kia. O CEO acrescenta ainda que o mercado dos Emirados Árabes Unidos está a atravessar uma fase de escassez de elétricos, exatamente devido à enorme procura na região.

Uma pesquisa realizada pela Audi Abu Dhabi, concluiu que 52% dos residentes em EAU têm planos para comprarem carros híbridos ou elétricos, devido ao aumento dos combustíveis. Por sua vez, 25% está a aguardar por alternativas aos elétricos antes de tomar uma decisão. Já 14% afirmam que compraram recentemente um carro a combustível, mas que gostariam de ter comprado um veículo elétrico ou híbrido.

De acordo com os detalhes, o preço dos combustíveis nos Emirados Árabes Unidos atingiu um recorde de 4 Dh por litro (~0,38 euros) em junho, o que representa um aumento de 56% face ao mês de janeiro de 2022. A culpa deste aumento é atribuída ao conflito da Rússia contra a Ucrânia.

Mark Austin, diretor-geral da Audi Abu Dhabi referiu que:

Com o tempo, o interesse pelos veículos elétricos cresceu naturalmente. No entanto, o aumento dos custos de combustíveis provavelmente acelerou a mudança nas atitudes dos clientes em relação à aquisição de veículos elétricos.

O diretor administrativo da New Auto, Amjad Nasr, disse ainda que "carregar EVs custa muito menos quando comparado ao preço do combustível. Um carro comum custa entre 200 a 250 Dh (~19 a 24 euros) para encher o depósito. Então, fazer esse processo entre 8 a 10 vezes por mês significa pagar 2.000 Dh (~189 euros), um valor que o dono do carro elétrico pode usar para pagar a prestação do mesmo".