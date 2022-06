E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos do novo OnePlus 10T, acompanhámos o lançamento do Vivo X80 Pro 5G, analisámos o rato Logitech Lift e a coluna Tronsmart Bang, e muito mais.

Se há algo que caracteriza o mundo tecnológico é exatamente o facto de este estar em constante evolução através de software e hardware cada vez mais robustos e potentes. E especificamente no que respeita ao segmento dos chips, tal evolução está a acontecer a uma velocidade bastante interessante.

Como tal, segundo as recentes notícias, a taiwanesa TSMC vai começar a produzir os seus chips de 2 nm no final do ano de 2024.

A OnePlus prepara-se para colocar no mercado um novo smartphone de topo que vem complementar a linha OnePlus 10. Na verdade, não foi lançado um modelo base, mas poderá nem sequer vir a existir.

Rumores recentes dão como certo que o OnePlus 10T 5G será o próximo flagship da fabricante e as especificações principais também já foram reveladas.

A Agência Espacial Europeia (ESA) lançou uma missão, chamada Gaia, em 2013 para chegar ao segundo ponto de Lagrange, um local privilegiado de observação a 1,5 milhão de quilómetros da Terra. De lá, observou 1.800 milhões de estrelas para mapear grande parte da galáxia que abriga o Sistema Solar e outros 100.000 milhões de estrelas, muitas delas também com planetas no meio. Nisto tudo, muitas revelações estão a deixar a comunidade científica extasiada.

Conforme foi revelado no mapa mais preciso da Via Láctea, existem galáxias canibalizadas e sismos estelares.

A tecnologia tem evoluído de forma significativa e assente em tal evolução há equipamentos para quase tudo. Um desses equipamentos é o novo Xaver 1000 que é um sistema radar da próxima geração.

Este radar tem a particularidade de conseguir realmente "ver" através das paredes.

A procura por um smartphone com preços a rondar os 200/250 € não é fácil. O mercado está repleto de propostas, sendo que algumas são demasiado caras para o que na verdade oferecem.

O Infinix Note 12 G96 é um smartphone que se destaca nesta gama de preços e hoje damos-lhe a conhecer alguns dos seus atributos, como a enorme bateria ou capacidade de expandir a memória RAM.

Quando o assunto são os processadores, normalmente estamos a falar da Intel ou da AMD, que são as principais marcas deste setor. No entanto, há outros nomes que se têm destacado e começado a ganhar algum terreno neste mercado.

Um desses nomes é a empresa norte-americana Tachyum que recentemente anunciou os seus novos processadores designados Prodigy. Os equipamentos têm até 128 núcleos a operar a 5,7 GHz e um consumo energético de 950 W.

A Nothing prepara-se para lançar o seu primeiro smartphone no mercado depois de ter colocado no mercado os seus primeiros earbuds. O design dos produtos é aquilo que, aparentemente, mais distingue a marca no meio de tanta concorrência, já que as especificações que têm surgido em rumores parecem não estar a convencer o público.

Agora, a pouco menos de um mês do grande evento de apresentação, eis que são partilhadas as primeiras imagens oficiais.

A Vivo quer afirmar-se na Europa e o seu trunfo (por agora) é o novo e poderoso X80 Pro. Este smartphone destaca-se pelo sistema de imagem profissional que foi desenhado e concebido em colaboração com a popular ZEISS (a fabricante alemã de sistemas óticos e optoelectrónicos).

O Pplware está em Berlim, a convite da Vivo, para dar a conhecer todos os pormenores deste flagship. Para já, desvendamos alguns pormenores/ características.

Quando se pensa na compra de um smartphone de topo existem marcas que surgem logo na nossa mente e preços que nos fazem ponderar bastante a compra. Ainda que alguns pormenores fiquem um pouco abaixo dos modelos que passam a barreira dos 1000 €, nomeadamente no campo da fotografia, o desempenho de smartphones de topo mais baratos, por norma, não desilude.

O Black Shark 5 Pro é um dispositivo pensado no universo gaming, mas poderá ser usado por qualquer pessoa, já que até o design é mais simplista, ainda que diferenciado, e está disponível a partir de 778 €.

Provavelmente passa bastante tempo em frente ao computador e nem repara que tem posicionados impropriamente os teclados, monitores, e até a mão no seu rato. Estes maus hábitos podem trazer-lhe problemas futuros mais graves. Portanto, trazemos-lhe hoje uma análise ao Logitech Lift, um rato com um design vertical que lhe permite manter um conforto contínuo.

Se está a tentar fugir às dores de pulsos, conheça esta máquina da Logitech.

A oferta de colunas Bluetooth é cada vez maior e a qualidade de reprodução sonora eleva-se à medida que novas propostas surgem no mercado, mesmo quando olhamos para marcas mais acessíveis. A Tronsmart Bang é uma coluna lançada recentemente e que oferece tecnologias únicas com um preço a rondar os 100 €.

Mas será que surpreende em termos de som? Venha conhecer todos os seus pormenores.

Uma equipa de investigadores da Universidade Nacional Australiana acredita ter encontrado um buraco negro supermassivo que consome o equivalente a uma Terra a cada segundo e tem uma massa de 3 mil milhões de sóis, número que é 500 vezes maior que Sagittarius A*, o buraco monstruoso no centro da nossa galáxia que viu recentemente revelada uma primeira imagem.

Dizem os especialistas que foi descoberto o buraco negro de crescimento mais rápido dos últimos nove mil milhões de anos.