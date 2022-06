Astrónomos descobriram 2 superterras em órbita de uma estrela próxima

Haveremos de encontrar um planeta que possa albergar vida, se não a tiver já. Bom, esta é uma esperança, apesar de não haver nada que nos diga que isso é possível. Contudo, os astrónomos continuam na sua senda de descobertas. Desta vez foram encontrados dois novos mundos, duas superterras de provável abundância mineral rochosa. Estes planetas foram encontrados em órbita de uma estrela próxima do nosso próprio bairro cósmico.

Os dois exoplanetas recentemente descobertos são maiores que a Terra, mas menores que um gigante do gelo. Eles orbitam orbitando uma estrela anã vermelha fresca.

Exoplanetas: "Lá em cima... há um mundo sem fim..."

Embora seja improvável que estes mundos sejam habitáveis, dada a nossa atual compreensão da vida, a estrela e os seus exoplanetas estão entre os sistemas multimundos mais próximos da Terra. Estes planetas foram descobertos quando passaram na frente da sua estrela (em relação ao nosso planeta), uma anã vermelha fresca chamada HD 260655, que está apenas a 33 anos-luz de distância.

Isto faz com que seja um excelente alvo para as pesquisas de seguimento para tentar compreender de que são feitos os exoplanetas, e para avaliar as suas atmosferas - um esforço que ajudará a nossa procura de vida extraterrestre, mesmo que os dois mundos se revelem incapazes de a acolher eles próprios.

Ambos os planetas neste sistema são cada um considerado entre os melhores alvos de estudo atmosférico devido ao brilho da sua estrela. Haverá uma atmosfera rica em voláteis em torno destes planetas? E há sinais de espécies à base de água ou de carbono? Estes planetas são bancos de ensaio fantásticos para essas explorações.

Disse a astrónoma Michelle Kunimoto do Instituto Kavli do MIT para a Astrofísica e Investigação Espacial.

Há muitas superterras "conhecidas" na nossa galáxia

Até à data, mais de 5.000 exoplanetas foram confirmados na Via Láctea, e os astrobiólogos estão profundamente interessados em encontrar mundos terrestres, ou rochosos, como Terra, Vénus, e Marte.

Temos uma amostra do tamanho de exatamente um mundo conhecido por acolher vida - o nosso - pelo que encontrar planetas semelhantes à Terra em tamanho e composição é um dos principais critérios na procura de vida noutros locais da galáxia.

Os exoplanetas rochosos, contudo, são relativamente pequenos tanto em tamanho como em massa, o que os torna mais difíceis de detetar. A maioria dos exoplanetas que temos conseguido medir até à data tendem a cair na categoria dos gigantes. Mundos rochosos - e melhor ainda, os mundos rochosos próximos - são muito procurados.

Os dois mundos em órbita da HD 260655 - chamados HD 260655 b e HD 260655 c - foram descobertos porque passam entre nós e a sua estrela durante a sua órbita. As fracas quedas em luz estelar devidas a estes trânsitos exoplanetários foram registadas pelo telescópio de caça ao exoplaneta TESS da NASA, concebido para detetar exatamente tais fenómenos.



Quando a astrónoma detetou estes mergulhos de trânsito nos dados do TESS, o passo seguinte foi verificar se a estrela tinha aparecido em sondagens anteriores - e tinha aparecido.

O Espectrómetro Echelle de Alta Resolução no Telescópio Keck (agora conhecido como ANDES) tinha dados disponíveis publicamente desde 1998. Outro espectrómetro, CARMENES no Observatório Calar Alto, em Espanha, também tinha registado a estrela. Isto faz uma enorme diferença para a ciência que estuda os exoplanetas.

Os dados espectrográficos podem revelar se uma estrela está ou não em movimento no local.

Planetas que em poucos dias "contabilizam" um ano

Entre os dados TESS e os dados de HIRES e CARMENES, a equipa pôde confirmar que dois exoplanetas estavam em órbita HD 260655. Além disso, com ambos os conjuntos de dados, a equipa conseguiu compilar um perfil abrangente dos dois exoplanetas.

O exoplaneta interior, HD 260655 b, tem cerca de 1,2 vezes o tamanho da Terra e o dobro da massa da Terra, e orbita a estrela a cada 2,8 dias. O mundo exterior, HD 260655 c, é 1,5 vezes o tamanho e três vezes a massa da Terra, e tem uma órbita de 5,7 dias.

Nesses tamanhos e massas, as suas densidades sugerem que os dois exoplanetas são provavelmente mundos rochosos.

Infelizmente, ainda que a estrela seja mais fria e mais fraca do que o Sol, a proximidade dos planetas ao HD 260655 significa que os mundos seriam demasiado quentes para a vida como a conhecemos. O HD 260655 b tem uma temperatura média de 435 graus Celsius, e o HD 260655 c é mais suave, mas ainda assim ardente 284 graus Celsius.