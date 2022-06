Combustíveis: Não vai acreditar! Gasóleo volta a subir… gasolina desce

Provavelmente que para muitas famílias não será fácil aguentar assim muito mais tempo. O sufoco dos preços dos combustíveis, aliado às subidas da alimentação, confirmam que vivemos tempos muito difíceis.

Se na semana passada a subida do preço do gasóleo tinha sido significativa, agora há informações vais subir ainda mais.. A gasolina desce pouco.

Gasóleo sobe 4 cêntimos por litro e gasolina irá descer 2 cêntimos

O preço dos combustíveis vai sofrer novas alterações já a partir de segunda-feira. Se muitos esperavam que o gasóleo fosse descer, bastante infelizmente temos más notícias. De acordo com a SIC, a gasolina vai descer e o gasóleo sobe na próxima semana.

Segundo o canal, o gasóleo irá subir 4 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá descer 2 cêntimos por litro.

Segundo o último comunicado do Ministério das Finanças sobre a descida do ISP, “o alívio global temporário da carga fiscal sobre os combustíveis totalizará 21,8 cêntimos por litro de gasóleo e 25,1 cêntimos por litro de gasolina”. Esta descida entrou em vigor a 6 de junho e dura pelo menos até hoje. "As taxas unitárias do ISP agora fixadas vigoram por duas semanas, voltando a ser feito o reajustamento no dia 17 de junho", informou então o Ministério das Finanças.

O último corte do ISP, anunciado pelo Governo a 3 de junho, ficou definido até 17 de junho, amanhã.

Nos mercados internacionais, o petróleo roçou os 125 dólares por barril na terça-feira (no índice Brent), tendo depois descido para cerca de 118 dólares esta quinta-feira de manhã.

Artigo foi atualizado se acordo com a informação da SIC.