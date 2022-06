Análise Logitech Lift: um rato para manter a sua mão confortável

Provavelmente passa bastante tempo em frente ao computador e nem repara que tem posicionados impropriamente os teclados, monitores, e até a mão no seu rato. Estes maus hábitos podem trazer-lhe problemas futuros mais graves. Portanto, trazemos-lhe hoje uma análise ao Logitech Lift, um rato com um design vertical que lhe permite manter um conforto contínuo.

Se está a tentar fugir às dores de pulsos, conheça esta máquina da Logitech.

O Logitech Lift, disponível por cerca de 79.99€, em cores bastante apelativas e com um estilo moderno, dá uma sensação de que está a dar um aperto de mão.

Um dos poucos pontos negativos deste rato vertical é que não é resistente ao suor das mãos, visto que metade do rato é em borracha, por isso é como um agente de ligação para a gordura da pele. Contudo, é algo que se limpa facilmente e a Logitech tem uma página útil sobre a limpeza dos seus periféricos.

Especificações Dimensões do rato: Altura: 71 mm

Largura: 70 mm

Profundidade: 108 mm

Peso: 125 g Tecnologia de sensores Tipo de sensor: Rastreamento ótico avançado da Logitech

Gama DPI: 400-4000 DPI (Totalmente ajustável com incrementos de 100 DPI) Bateria Tipo de bateria: 1x pilha AA (incluída)

Duração da bateria: até 24 meses - duração da bateria pode variar com base no utilizador e nas condições de uso Suporte do tipo de ligação Recetor Logi Bolt USB (incluído)

Tecnologia Bluetooth de baixa energia Alcance wireless 10m alcance wireless. O alcance pode variar dependendo do ambiente operacional e da configuração do computador Recetor USB Logi Bolt Necessário: Porta USB disponível

Windows 10, 11 ou posteriores

macOS 10.15 ou posterior

Chrome OS

Linux Na caixa Rato Ergonómico Vertical - Logitech Lift

Recetor USB Logi Bolt

1 x Bateria AA

Guia de Início Rápido

Qual é o aspeto do Logitech Lift?

Design e cores

O Logitech Lift é um dos irmãos do MX Anywhere 3 da Logitech, por isso vem de um stock sólido. O Lift é bastante pequeno, tornando-o mais confortável para mãos mais pequenas (a Logitech tem um localizador de tamanho para ratos). Também vem num espectro de cores, incluindo rosa, branco, e preto. Há ainda um modelo específico para esquerdinos, embora esse só exista em branco.

Botões

Este rato tem botões silenciosos e suaves quando os pressiona, o que é perfeito para a sua natureza ergonómica. Tem os dois botões comuns a um rato, uma "scroll wheel", um botão que pode programar para fazer o que quiser, dois botões para o polegar pré-programados como avançar e voltar, um botão por baixo dele para escolher a máquina onde o quer usar, e finalmente o de On/Off.

Movimentos suaves

Uma vez que se trata de um rato vertical, é no indicador e no polegar que encontrará os movimentos mais concentrados, em vez de virar o pulso para a esquerda e para a direita, como faria com um rato normal. Parece que está a fazer uma pintura num quadro, o seu tapete.

Provavelmente demorará a habituar-se a este tipo de rato visto que, por ser vertical, transmite um sensação muito diferente da que está habituado/a a ter. Mas depois de um tempo começará a sentir-se mais confortável e a reparar que o cansaço do seu pulso desaparece.

O Lift da Logitech funciona melhor com movimentos pequenos e subtis, e cada pequeno desvio do pulso traduz-se imediatamente no ecrã. Portanto, não é aconselhável para jogos e outras atividades que precisem de movimentos bruscos.

Software para melhorar a sua experiência: Logi Options+

O software Logi Options+ tem uma interface super acessível, o que torna fácil saber onde clicar para personalizar totalmente o rato a seu gosto. Este software permite adicionar mais dispositivos à sua coleção e personalizá-los individualmente.

Em cada um deles, pode definir uma ação para cada botão. Estas ações incluem Colar, Aumentar volume, Refazer, Abrir uma aplicação, Abrir uma pasta, entre outras 45 disponíveis.

Além disso, pode adicionar aplicações como o Google Chrome, por exemplo, para escolher atalhos do rato que são ativados quando as estiver a usar.

Este software conta ainda com uma funcionalidade chamada "Easy-Switch" que lhe permite emparelhar até 3 computadores e "saltar" entre eles usando o mesmo rato.

Está uma app muito bem conseguida e eficaz, pelo que não será problema adaptar o Lift ao seu gosto pessoal.

Overall bastante positivo para o Logitech Lift

A Logitech promete até 2 anos de bateria numa pilha AA para o Lift. Este rato oferece conectividade Bluetooth, e é possível alternar entre três computadores ou tablets diferentes.

Apesar de as mãos maiores terem um tempo mais desafiante de adaptação ao Lift, o ato de mover o seu braço à volta da secretária para controlar o seu computador irá tirar bastante dor e pressão do seu pulso.

Portanto, não faça com que tenha de se arrepender de não ter começado a optar pelo mais confortável mais cedo. Além disso, com certeza que há uma cor que combina com o resto das coisas que estão no seu setup.

Logitech Lift