Porsche acredita que aumento dos preços poderá atrasar a adoção de elétricos

Neste momento, já várias fabricantes anunciaram um horizonte temporal para a eletrificação da sua oferta. Caso disso é a Porsche que, agora, revelou acreditar que o aumento do preço das matérias-primas poderá atrasar a adoção dos carros elétricos.

Além de atrasar, poderá implicar um aumento do preço dos automóveis.

Apesar de a Porsche ter apenas um modelo elétrico no seu catálogo, o Taycan, já anunciou que, em breve, terá mais máquinas a seguir esse caminho. Afinal, até 2030, a empresa pretende que 80% das suas vendas correspondam a veículos com zero emissões.

No entanto, Michael Steiner, membro do conselho executivo e responsável pela investigação e desenvolvimento da Porsche alertou para o aumento do preço das matérias-primas necessárias para a produção de veículos elétricos. Na sua opinião, isso poderá retardar a expansão da mobilidade elétrica e obrigar a fabricante a aumentar o preço dos seus automóveis. Ainda assim, não descarta o desenvolvimento de modelos com motor de combustão.

Até 2030, queremos que 80% dos veículos que entregamos aos nossos clientes sejam totalmente elétricos, dependendo da disponibilidade e das infraestruturas. No entanto, vamos continuar a fazer crescer o motor de combustão. Estamos confiantes de que haverá um mercado para motores de combustão no futuro.

Disse Michael Steiner.

Embora a Europa tenha aprovado a proibição da venda de carros térmicos a partir de 2035, a Porsche já confirmou que continuará a desenvolver combustíveis sintéticos.

Temos de nos afastar dos combustíveis fósseis a longo prazo e precisamos de combustíveis sintéticos para o fazer. Com a nossa fábrica piloto no Chile, estamos a mostrar que é tecnicamente possível. No entanto, gostaríamos de ver ainda mais apoio político, por exemplo [...] impostos específicos sobre os combustíveis correspondentes. Esta é a forma correta de substituir gradualmente os combustíveis fósseis.

Explicou Steiner.

