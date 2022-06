A Nothing está a poucos dias de mostrar o seu mais recente produto, o smartphone Phone (1). Este irá dar continuidade aos produtos da marca e mostrar um design que se espera seja completamente diferente do que é habitual.

Depois de ter revelado as primeiras imagens oficiais, surge agora mais informação importante. Muito mais foi agora mostrado e ficámos a conhecer toda a sua parte traseira com as suas especificidades únicas e totalmente inovadoras.

Criada por Carl Pei, o co-fundador da OnePlus, a Nothing é uma empresa que quer revolucionar o mercado de tecnologia, em especial no campo da mobilidade. Aposta de forma única no design e em elementos que diferenciam as suas propostas do que o mercado oferece.

Depois de conhecermos o seu primeiro produto, os ear (1), é agora hora do Phone (1) ser apresentado. A marca tem mostrado pequenas informações e algumas imagens, criando um interesse acima do comum. Fez isso no início da semana com uma publicação com as primeiras imagens e agora revelou muito mais, fruto de um evento.

O que mais se destaca no novo Phone (1) é, pelo menos até agora, a sua parte traseira. Esta parece ser feita de forma transparente, com vários elementos visíveis e que se destacam. Não mostra o interior, mas tem uma imagem limpa e muito interessante.

Algo que se destaca nesta parte do smartphone, e que é completamente diferente do que é habitual, é a presença de leds que se iluminam. Estes circundam as lentes da câmara e estão também presentes em outras áreas da parte traseira do smartphone da Nothing.

Não está claro o que aciona as luzes na parte de trás do Phone (1). É muito provável que estas sejam usadas para apresentar alertas de notificações ou alertas de chamadas. Certamente que será um elemento importante e que terá um destaque grande no smartphone da Nothing.

Resta agora esperar pelo evento da Nothing para apresentação do Phone (1). Carl Pei irá certamente subir ao palco e revelar tudo o que distingue este smartphone da concorrência, quer pela sua imagem e design, quer pelas suas especificações.